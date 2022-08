Csak névleg volt rangadó a Kisvárda és a Puskás Akadémia találkozója

Most az első tíz perc Tóth Balázsé volt, a Puskás Akadémia kapusa először Kovacevic közeli lövését védte bravúrral, majd Ötvös próbálkozását hárította. Ez is jelezte, hogy a hazai csapat támadott, a vendégek szinte át sem tévedtek a házigazdájuk térfelére, mégis, az egyik kivételnél a 12. percben a semmiből vezetést szereztek: Spandler tette középre a labdát, ezt Zahedi készítette vissza lövésre, Van Nieff 21 méterről el is vállalta, és a labda a vetődő Hindrich kezéről pattant a hálóba – 0-1.

Roppant unalmas időszak következett alacsony színvonalú játékkal, a 29. percben Leoni közeli próbálkozását védte Tóth Balázs, hosszú idő után ez volt az egyetlen említésre méltó esemény. A 40. percben a vendégek kontráztak, Kiss Tamás lódulhatott meg a jobb oldalon, a tizenhatoson belül Kravcsenko rosszul keresztezett, Kiss a középen álló Zahedihez passzolt, akinek 12 méteres lövését Hindrich védte ugyan, de a labda Komáromi elé pattant, aki előtt üresen ásított a kapu, de ő öt méterről a keresztlécet találta el.

Nem kápráztatták el a csapatok a nézőket a fordulást követően sem. Nagyon gyengén futballoztak, nehéz volt elhinni, hogy az előző bajnokság második és harmadik helyezettje játszott egymással. A 62. percben egyenlíthetett volna a Kisvárda, ám miután Kovacic közeli fejesébe Tóth Balázs még belekapott, a kezéről tovább perdülő labdát Ilievszki egy méterről a léc fölé fejelte. Érthető módon a vendéglátók iparkodtak inkább, de hiába birtokolták többet a labdát, komoly helyzetet nem tudtak kialakítani az egyenlítéshez. Ehhez kellett a szerencse: a 87. percben egy jobbról érkező szögletből Mesanovic az ötös túlsó sarkáról fejelt, Tóth Balázs éppen annyira ért bele a labdába, hogy ezzel megzavarja a gólvonalra visszalépő Komáromit, és a labda róla pattant a hálóba – 1-1.

NB I, 3. forduló

Péntek

Debrecen–Vasas 1-1 (0-1), Nagyerdei Stadion, 5665 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Babunszki (85.), illetve Berecz (20.). Kiállítva: Baráth B. (Debrecen, 30.)

Szombat

Kecskemét–Mezőkövesd 1-0 (1-0), Kecskeméti Széktói Stadion, 1719 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerző: Katona (13.)

Újpest–Zalaegerszeg 1-1 (0-1), Szusza Ferenc Stadion, 3000 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Junior Tallo (94.), illetve Német D. (31.). Kiállítva: Gergényi (ZTE, 45.)

Vasárnap

Kisvárda–Puskás Akadémia 1-1 (0-1), Kisvárda, 2217 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerző: Mesinovic (87.), illetve Van Nieff (12.)

Ferencváros–Mol Fehérvár 20.00 (M4 Sport)

Bp. Honvéd–Paks 20.00 (M4 Sport+)

Borítókép: A kék mezes Puskás Akadémia ritkán támadott, mégis elvitt egy pontot (Fotó: Europress/AFP/Khaled Desouki)