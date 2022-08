Kirúgták a nagyszájú trénert, Dombi Tibor veszi át a DVSC irányítását

A 41 éves portugál tréner június végén érkezett a DVSC-hez. Kiváló kisvárdai és kevésbé dicséretes dunaszerdahelyi ajánlólevéllel. Debrecenben csak az előbbit vették figyelembe. Azt már nem, hogy a kisvárdai csoda nem Joao Janeiro érdeme, hanem Révész Attiláé. A szabolcsi klub azóta is él és virul, hogy a portugál tréner távozott, az előző idényben Erős Gábor, most pedig Török László irányításával is nagyszerűen szerepel.

Janeiro hat bajnokin ült a Loki kispadján. A mérlege lesújtó: két vereség mellett csupán négy döntetlen.

Ráadásul nemhogy javuló, hanem egyre romló játékkal. Az ötödik forduló, a Puskás Akadémia elleni döntetlen után a portugál csúnyán üzent a klub vezetőinek, mondván, nem ő választotta ki az új játékosokat, ő csak Megyeri Dávidért és Horváth Krisztoferért felelős, a többiekért nem.