Székesfehérváron még soha nem volt együtt ennyi világsztár

Köztük a világ jelenlegi legjobb férfi atlétájának számító Armand Duplantis, a svéd rúdugró a vb-n 621 centis világcsúccsal győzött, s befutott az amerikai Sydney McLaughlin is, akit Spiriev Attila sportigazgató jó okkal nevezett korunk Usain Boltjának. A 23. születésnapját szombaton nálunk ünnepelt versenyző a vb-n 400 méter gáton olyan kozmikus, 50,68 másodperces világrekorddal győzött, amivel a 400 méter síkfutás döntőjében is megelőzött volna két futónőt.

Az idei Gyulai István Memorial azzal is csúcsot döntött, hogy most először elővételben elfogyott az összes belépő, a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban ez több mint háromezer nézőt jelentett. A program elején kalapácsvetésben Halász Bencének is szólt a taps, vb-bronzérmesünk a 79,96 méterrel győztes lengyel olimpiai bajnok, Wojciech Nowicki mögött 79,44-gyel második lett, és a lengyelek másik klasszisát, a három hete ötödik vb-címét szerző Pawel Fajdeket (79,15) megelőzte.

– Csalódott nem vagyok, de boldog sem – bökte ki Halász, aki Eugene-ben ötödikként zárt, pályafutása során ott jutott túl először a nyolcvan méteren – 80,15-ig –, és most is szerette volna túldobni nyolcvanat. Ám megjegyezte, hogy azt se bánja, ha a következő nagy dobás az egy hét múlva kezdő müncheni Eb-n jön össze neki.

Az atlétikában jól hangzik a Kovacs név is, s ugyan Joe Kovacs nem beszél magyarul, a súlylökés indulóinak bemutatásánál a kétszeres világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes amerikai kapta a legnagyobb tapsot. Apai ágon magyar származású, a nagyszülei az 1956-os forradalom után emigráltak Amerikába. Ma két centivel maradt el az egyéni csúcsától, 22,89 méteres remek eredménnyel nyerte meg a számot. Rúdugrásban a Rióban olimpiai bajnok brazil Thiago Braz a kavargó szélben már az 530 centis kezdőmagasságán kiesett, Duplantis viszont könnyedén átlibbent elsőre az 560-on, az 580-on pedig már csak ő jutott túl az itt is nívós mezőnyben. Ezután 601 centire emeltetett, ez a magasság azonban már kifogott rajta.

Női 100 méter gáton Kozák Lucának a végén az egyik gáttal gyűlt meg a baja, nem ért célba, a számot pedig Puerto Rico regnáló olimpiai bajnoka, Jasmine Camacho-Quinn nyerte meg 12,27 másodperces parádés idővel, de nagy hátszélben. A női 100 métert a szám kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnoka, a jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce 10,67-tel, a férfi 100-at az amerikai Marvin Bracey 9,97-tel húzta be.

– Nem éreztem túl jól magam a futás előtt, egy kis baleset miatt fájt a fogam, úgyhogy még engem is meglepett ez az eredmény. A világbajnokság után nagyon pozitív, hogy fent tudtam tartani a formám, ebben a sportban kiemelten fontos a konzisztens teljesítmény – nyilatkozta Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Női 400 méter gáton Sydney McLaughlin is odatette magát, a győztes 51,68 másodperces ideje éppen egy másodperccel marad el a világcsúcsától, ám rajta kívül csak egyvalaki futott ennél gyorsabban, Európában pedig soha senki. Ez lett a verseny legjobb eredménye, így McLaughlin megkapta az ezért járó Spiriev Bojidar-díjat.

Meg kell említeni, hogy a férfiak diszkoszvetését a világbajnok szlovén Kristjan Ceh 71,23 méterrel nyerte, az utolsó számot, a férfi 200 métert pedig a még csak 18 éves amerikai Erriyon Knighton 19,88 másodperccel, majd lepacsizott a szurkolókkal.

Nagy az esély rá, hogy ezt jövőre is megteheti nálunk, miként a többi, most hazánkba érkezett klasszisok is, hiszen 2023-ban nem csak a Gyulai Memorialra jönnek hozzánk a földkerekség legjobb atlétái, hanem utána a budapesti világbajnokságra is.

Eredmények:

férfikalapácsvetés: 1. Wojciech Nowicki (lengyel) 79,96 m 2. Halász Bence 79,44 3. Pawel Fajdek (lengyel) 79,15

női gerelyhajítás: 1. Yulenmis Aguilar (kubai) 61,99 m 2. Elina Tzengko (görög) 61,66 3. Szilágyi Réka 58,84

női kalapácsvetés: 1. Brooke Andersen (amerikai) 74,84 m 2. Janee Kassanavoid (amerikai) 72,58 3. Katrine Koch Jacobsen (dán) 70,13

női 100 m: 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (jamaicai) 10.67 mp 2. Tamari Davis (amerikai) 10.92 3. Mujinga Kambundji (svájci) 10.99

férfi 100 m: 1. Marvin Bracy (amerikai) 9.97 mp 2. Trayvon Bromell (amerikai) 10.01 3. Elijah Hall (amerikai) 10.01

női 200 m: 1. Shericka Jackson (jamaicai) 22.02 mp 2. Mujinga Kambundji (svájci) 22.45 3. Kayla White (amerikai) 22.46

férfi 200 m: 1. Erriyon Knighton (amerikai) 19.88 mp 2. Aaron Brown (kanadai) 20.24 3. Alexander Ogando (dominikai) 20.38

női 100 m gát: 1. Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Ricó-i) 12.27 mp 2. Kendra Harrison (amerikai) 12.49 3. Nia Ali (amerikai) 12.60

férfi 110 m gát: 1. Rasheed Broadbell (jamaicai) 13.12 mp 2. Grant Holloway (amerikai) 13.12 3. Daniel Roberts (amerikai) 13.13

férfi 400 m: 1. Vernon Norwood (amerikai) 44.96 mp 2. Alison dos Santos (brazil) 45.11 3. Michael Cherry (amerikai) 45.42

női 400 m gát: 1. Sydney McLaughlin (amerikai) 51.68 mp 2. Janieve Russell (jamaicai) 54.14 3. Rushell Clayton (jamaicai) 54.45

férfirúdugrás: 1. Armand Duplantis (svéd) 5,80 m 2. Renaud Lavillenie (francia) 5.70 3. Thibaut Collet (francia) 5,60

férfi súlylökés: 1. Joe Kovacs (amerikai) 22,89 m 2. Tom Walsh (új-zélandi) 21,93 3. Tomás Stanek (cseh) 21,66

női távolugrás: 1. Milica Gardasevics (szerb) 6,83 m 2. Agate de Sousa (Sao Tomé és Principe-i) 6,78 3. Jahisha Thomas (brit) 6,63

női 800 m: 1. Diribe Welteji (etióp) 1:59.33 p 2. Noélie Yarigo (benini) 2:01.00 3. Brooke Feldmeier (amerikai) 2:01.41

férfi 800 m: 1. Nicholas Kiplangat Kebenei (kenyai) 1:45.49 p 2. John Fitzsimons (ír) 1:45.70 3. Isaiah Jewett (amerikai) 1:45.70

férfidiszkoszvetés: 1. Kristjan Ceh (szlovén) 71,23 m 2. Andrius Gudzius (litván) 67,39 3. Daniel Stahl (svéd) 67,01

férfimagasugrás: 1. Gianmarco Tamberi (olasz) 2,24 m 2. Tobias Potye (német) 2,24 3. Andrij Procenko (ukrán) 2,18

A versenycsúcs nyolc számban dőlt meg, ezek a következők: női 800 méter, férfisúlylökés, férfirúdugrás, női 100 méter, férfidiszkoszvetés, női 100 m gát, női 400 m gát, férfi 200 méter.

Borítókép: Igazi sztárparádé volt hétfőn a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban (Forrás: Gyulaimemorial.hu)