Légiósok: Gazdag Dániel és Ádám Martin nem tud leállni a gólszerzéssel

A Bundesliga többi magyarja közül Sallai Roland az arccsonttörése miatt nem játszhatott az Európa-ligában a Qarabagot 2-1-re legyőző Freiburgban, mint ahogyan ki kellett hagynia a vasárnapi bajnokit is, amelyen 0-0 lett a végeredmény. Schäfer András csütörtökön ugyancsak az El-ben a 60. percben állt be az Union Berlinbe, amely hazai pályán 1-0-ra kikapott a belga Royale Union Saint-Gilloise együttesétől, majd vasárnap Kölnben játszott bajnoki mérkőzést, és azt megnyerte úgy 1-0-ra, hogy egy tizenegyes elhibázása is belefért; Schäfert a 89. percben cserélték le, ami aligha a teljesítményének szólt.

Cipruson mostanra két magyar válogatott futballista maradt. Az egyik Lang Ádám, aki az Ominia Nicosiával csütörtökön otthon szenvedett el sima, 3-0-s vereséget az Európa-ligában a Sheriff Tiraspoltól, a magyar védő végigjátszotta a mérkőzést, majd vasárnap az Apollon vendége volt; Lang ekkor is végig a pályán lehetett, a csapata pedig megint kikapott, ezúttal 2-1-re. A másik magyar, Gyurcsó Ádám az utóbbi hetekben rendszeresen eredményes volt az AEK Larnacában. Most az El-ben nem talált be, csereként lépett pályára a 63. percben, a csapata pedig kikapott 2-1-re a vendég francia Rennes-től, a vasárnapi bajnokin pedig a Nea Szalamiszt fogadta; Gyurcsó kezdett, a 78. percben cserélték le, az AEK pedig 1-0-ra győzött.

Akadt azért olyan magyar labdarúgó, aki a pályán ünnepelhetett győzelmet az Európa-ligában, ő Szalai Attila, aki a Fenerbahce tagjaként könyvelhette el a 2-1-es sikert az ukrán Dinamo Kijev ellen. Törökországnál járva kell említést tenni Varga Kevinről, akinek a csapata, a Hatayspor a Konyasporhoz látogatott el, 1-0-ra kikapott, Varga kezdőként 67 perc kapott. Szalai Ádám is érdekelt a nemzetközi porondon azzal, hogy a Basel bekerült az Európa-konferencialiga csoportkörébe. A svájci együttes jól rajtolt, otthon legyőzte 3-1-re az örmény Pjunyik Jerevánt, a magyar válogatott csapatkapitánya a kispadon ragadt. Vasárnap ugyancsak Baselben a Bolla Bendegúzt alkalmazó Grasshoppers volt az ellenfél, de egyik magyar sem lépett pályára, Bolla a keretben sem volt, Szalai pedig a kispadon örülhetett csapata 5-1-es sikerének. Az osztrák LASK az Austria Lustenau vendégeként 1-1-et játszott, Kecskés Ákost nem nevezte az edzője.

A horvát élvonalban az NK Osijek Rijekába utazott a soros bajnokijára, amelyet 3-0-ra megnyert, az első találat előtt Kleinheisler László adta a gólpasszt, aki kezdőként 77 percet tölthetett el a gyepen, három góllal és négy gólpasszal pillanatnyilag ő a klubja legeredményesebb játékosa. Az olasz másodosztályban a Parma otthon kapott ki 3-2-re a Trnavától, Balogh Botondot a 76. percben cserélték be a hazai csapatba, a Pisa pedig Nagy Ádám nélkül szenvedett 1-0-s vereséget ugyancsak hazai környezetben a Reggianától. A szlovák első osztályban a Dunaszerdahely az MFK Skalica vendégeként játszott 1-1-et, a magyar kontingens tagjai közül Balogh Norbert és Szendrei Ákos sérült, nem került be a keretbe, Veszelinov Dániel volt a cserekapus, Szánthó Regő és Kalmár Zsolt a 74. percben állt be, és utóbbi szerezte a DAC gólját.

Kalmár Zsolt egyébként a 100. meccsét játszotta a Fortuna Ligában, és utána ezt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak:

– Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép, kerek számot értem el. Eléggé hosszú volt az idáig vezető út, hiszen sok mérkőzést kellett sérülés miatt kihagynom. Tegnap sokáig minden nagyon szépen alakult. Az utolsó húsz percre álltam be, próbáltam mindent beleadni, hogy sikeres legyen a csapat. Elém pattant a labda, és sikerült belőnöm a kapuba. Nagyon örültem a gólnak. Természetesen a hűséges szurkolóink előtt ünnepeltünk. Aztán hátul jött egy kis kihagyás, és az ellenfél kiegyenlített.

Sajnos nem tudtunk nyerni. Ha ebben az idényben valamit el akarunk érni, akkor az ilyen találkozókat meg kell nyernünk. Nehéz mit mondani, mindenkit sokkolt, hogy csak döntetleneztünk. Köszönjük a drukkereinknek, hogy eljöttek buzdítani minket.

Nem vagyunk könnyű helyzetben: mi is, ők is jó eredményt várnak. Rutinosan le kell hozni az ilyen meccset, úgy, ahogy a Slovan is teszi szinte minden meccsen. Ezért ők a bajnokok.

Továbbra is remek híreket kap Marco Rossi a távolabbi vidékekről. Ádám Martin remek formában játszik Dél-Koreában: a magyar válogatott csatár győztes gólt szerzett az Ulszan Hyundai–Szuvon bajnokin, magyar idő szerint szerda kora délután, a múlt idénybeli NB I-es gólkirály a 25. percben, fejjel szerezte meg a mérkőzés egyetlen találatát. Vasárnapra sem állt le, ekkor a Pohang Steelers elleni bajnokin volt eredményes ismét, a 36. percben tizenegyesből talált be, és már öt gólnál jár a ligában két gólpassz mellett, a meccset egyébként a Pohang nyerte meg 2-1-re.

És végül következzen Észak-Amerika, az ottani profi liga és persze Gazdag Dániel. Róla egy hete azt írtuk, hogy az lenne a szenzáció, ha nem szerezne gólt az MLS-ben, és ha így van, akkor most, ezen a hétvégén sem törttént semmi különös… A Philadelphia Union 5-1-re lelépte az Orlando Cityt, amelyhez a magyar futballista egy góllal és két gólpasszal járult hozzá: az első és a második találatot ő készítette elő, majd büntetőből ő maga is eredményes volt. Gazdag 19 találattal továbbra is harmadik az MLS góllövőlistáján, amelyet a német Hany Mukhtar (Nashville SC) 22 góllal vezet, az argentin Sebastián Driussi (Austin FC) a második 20 találattal. A mostani szezonban már tíz gólpassznál is jár, így a kanadai táblázat második helyén áll. A rájátszásra készülő csapata magabiztosan vezeti a keleti főcsoport tabelláját, és mivel a legutóbbi öt mérkőzésén 23 gólt szerzett, egy újabb MLS-csúcsot döntött meg, ugyanis az előző rekord húsz találat volt öt meccsen.

Az MLS másik magyarja, Sallói Dániel végigjátszotta a Sporting Kansas City mérkőzését a Houston Dynamo stadionjában, a végeredmény 0-0 lett. Vele kapcsolatban fontos hír, hogy a klubja ötmillió dolláros szerződést kötött vele, amely 2026 végéig szól.

Borítókép: Ádám Martin Dél-Koreában is szorgalmasan termeli a gólokat (Fotó: Facebook/Ulsan Hyundai Football Club)