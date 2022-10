Beleállt a Puskás Akadémia a Fradi elleni gólpárbajba

Ezután is próbálkoztak a hazaiak, de nem a támadóik játszottak főszerepet. Ha a válogatott kerettagságig már eljutott Tóth Balázs nem véd kitűnően, kiütés lehetett volna a vége. A felcsúti kapus többször is ziccerben hárított, avagy a fradisták nem összpontosítottak már kellően. Igaz, tegyük hozzá, a másik oldalon Dibusz Dénesnek is akadt néhány nagy védése.

Hornyák Zsolt még nem látott ilyen jó meccset az NB I-ben

Nem esett újabb gól, a Ferencváros 4-2-re nyert, s újra a tabella élért állt a labdarúgó NB I-ben. A Puskás Akadémiát is dicséret illeti, hogy vállalta a nyílt játékot, mert így élvezetes meccs kerekedett a rangadóból. Hornyák Zsolt, a hazaiak vezetőedzője nem véletlenül mondta a találkozó után, hogy Magyarországon ilyen jó mérkőzést még nem látott.

Az Iváncsa elleni váratlan vereség után a Ferencváros megrázta magát, reméljük, csütörtökön a Monaco elleni Európa-liga-mérkőzésen is hasonló vagy még jobb formát mutat.

NB I, 12. forduló Péntek:

Vasas–Kecskemét 1-2 (0-2). Illovszky Rudolf Stadion, 2022 néző, v.: Farkas Á. Gólszerzők: Cipf (47.), illetve Vágó (35.), Zeke (40.) Szombat:

Zalaegerszeg–Bp. Honvéd 0-2 (0-1), Zalaegerszeg, 2216 néző, v.: Bognár. Gólszerző: Samperio (43., 54.)

Mol Fehérvár–Paks 1-1 (1-0), MOL Aréna Sóstó, 1979 néző, v.: Karakó. Gólszerzők: Bamgboye (44.), illetve Szélpál (93.)

Puskás Akadémia–Ferencváros 2-4 (2-3), Felcsút, Pancho Aréna, 3121 néző, v.: Erdős. Gólszerzők: Puljic (3., 11-esből), Nagy Zs. (33.), illetve Marquinhos (7.), R. Mmaee (29.), Traore (44., 52.) Hétfő:

Mezőkövesd–Újpest 18.00 (tv: M4 Sport)

Debrecen–Kisvárda 20.15 (tv: M4 Sport).

