Óriási füttykoncert közepette foszlott szerte az álom

A magyar légiósok közül a törökországi híresztelesékkel ellentétben pályára lépett a Fenerbahcéban Szalai Attila. A minap Marco Rossi által is méltatott védő végigjátszotta az AEK Larnaca elleni idegenbeli meccset, amelyet 2-1-re nyert meg a Fener. A török csapat négy forduló után tíz ponttal áll a B csoportban, és a Rennes-nel együtt már biztosan továbbjut, csak az a kérdés, hogy melyikük jut csoportelsőként rögtön a nyolcaddöntőbe. A csoportmásodikoknak a legjobb tizenhat közé jutásért egy Bajnokok Ligája-csoportharmadikkal kell megvívniuk. A Larnaca továbbra sem számíthatott a sérült Gyurcsó Ádámra, a ciprusiak egyelőre az Európa-konferencialigába kerülésre jogosító harmadik helyen állnak.

A másik magyar érdekeltségű ciprusi csapat még rosszabbul áll, az Omoniának továbbra sincs pontja. Pedig Lang Ádám és társai nagyon közül álltak a bravúrhoz a Manchester United otthonában, a nigériai kapus, Uzoho vezetésével minden hazai próbálkozásnak útját állták. A hosszabbításban a manchesteri drukkerek már óriási füttykoncerttel díjazták kedvenceik produkcióját, ám a kilencvenharmadik percben mégis örülhettek: hiába próbálta Lang és egyik védőtársa is a labda útjába vetni magát, Scott McTominay lövése utat talált a kapuba.

Valószínűleg a klubtörténet legnagyobb eredménye lett volna. Hősiesen védekeztünk, nagyon büszke vagyok a csapatomra

– dicsérte csapatát az Omonia északír edzője, Neil Lennon.

Schäfer András (Union Berlin) eltiltás, Sallai Roland (Freiburg) sérülés miatt nem játszott a fordulóban, mindkettejük csapata nyert, sőt a Freiburg már a továbbjutás bebiztosításának is örülhetett csütörtökön, akárcsak két spanyol csapat, a Real Betis és a Real Sociedad.

Az Európa-ligában egy magyar játékos, Kerkez Milos lépett pályára, de csapata, az AZ Alkmaar vereséget szenvedett Cipruson, az Apollon otthonában, így még nem biztosította be továbbjutását, de továbbra is vezeti csoportját. A sajtóhírek szerint az idény végén a klubfutballtól is visszavonuló Szalai Ádám ismét kimaradt a Basel meccskeretéből.