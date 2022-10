Világelsőként nem megy, Alcaraz idei legsimább veresége

Carlos Alcaraz néhány hete a US Openen megszerezte karrierje első Grand Slam-trófeáját, s New York-i sikerével a világranglistán is az élre állt. A tizenkilenc éves spanyol teniszező azóta világelsőként elveszítette első meccsét, a Davis-kupában Félix Auger-Aliassime-től kapott ki, bár utána Kvon Szun Vu ellen javított, Spanyolország pedig bejutott a negyeddöntőbe.