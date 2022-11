A kapitány nem kudarckerülő, pontokat akar szerezni az Eb-középdöntőben

– A dánok és a svédek is komoly tempót fognak diktálni a középdöntőben. Erre fel van készülve a magyar válogatott?

– Biztos vagyok benne, hogy a koncentráció és a fizikális terhelés közötti kapcsolatnak köszönhetően fogják tudni a játékosok, hogy amit korábban végre tudtak hajtani a pályán 25 percen keresztül, azt ugyanazzal a koncentrációval megismételhetik egy másik meccsen is. Sőt akár még tovább is. De az is könnyen előfordulhat, hogy nem kell végig átvennünk a dánok rohanós stílusát, hanem néha lassítani kell a játékot. Hozzáteszem, nekünk nem mindig áll jól, ha lassan játszunk. Olyankor „tutista” megoldásaink is vannak, ebből nem fognak alakulni a helyzetek. Nyilván az lenne a legjobb, ha a norvégok elleni első huszonöt percben mutatott játékunkat tudnánk hozni hatvan percen keresztül.

– Mindenesetre furcsa, hogy tízgólos vereség kellett ahhoz, hogy a játékosok felszabadultan tudjanak megnyilvánulni.

– Valóban az. A Svájc elleni meccs letargiát okozott. Ugyan a kis győzelem is győzelem, de azon a mérkőzésen nem volt sok okunk az örömre. A norvégok ellen, abban a kezdeti 25 percben minden játékos igyekezett megmutatni, hogy mire képes. Ebből tudunk erőt meríteni.