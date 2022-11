Valencia a góllövőlista élére állt, majd újra megsérült

Hollandia és Ecuador is győzelemmel kezdte a katari világbajnokságot, így mindkét válogatottnál jó hangulatban várhatták a második fordulót. A dél-amerikaiaknál ehhez az is hozzájárult, hogy a Katar ellen duplázó Enner Valencia a nyitómeccsen elszenvedett sérülése ellenére tudta vállalni a játékot, míg a holland labdarúgó-válogatott egy győzelemmel matematikailag is bebiztosíthatta továbbjutását.

Enner Valencia vezeti a világbajnokság góllövőlistáját (Fotó: MTI/AP/Martin Meissner)

A holland rajt álomszerűre sikerült: Cody Gakpo a világbajnokság eddigi leggyorsabb gólját szerezte, a hatodik percben bombázott a tizenhatoson kívülről az ecuadori kapuba. Igaz, az ellenfél a nyitányon ennél hamarabb is ünnepelt, de végül egy, csak a VAR által észlelt les miatt azt a találatot elvették Ecuadortól.

Hollandia azonban mintha ezzel meg is tette volna, amit megkövetelt a találkozó, hátradőlt, a lehetőségek Ecuador előtt adódtak.