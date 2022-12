Albert Flórián örökébe lépett az új portugál csillag, Goncalo Ramos

S Goncalo Ramos igazolta a várakozásokat. Az új edző, a Bruno Lage helyett kinevezett Nelson Verissimo már az előző idényben rendszeresen neki szavazott bizalmas az ukrán Jaremcsukkal szemben, de Ramos akkor 29 meccsen csupán 7 gólig jutott.

Idén aztán beindult. A portugál bajnokságban az eddigi 11 meccsen 9 gólt szerzett, melléjük a Bajnokok Ligájában további ötöt, s van hat gólpassza is. A Benfica csoportelsőként jutott tovább a BL-ben a legjobb tizenhat közé, Goncalo Ramos tulajdonképpen már a katari vb előtt befutott. Ám a Svájc ellen nyújtott teljesítményének köszönhetően az értéke nyilván sokat emelkedik.

A Transfermarkt jelenleg csupán 24 millió euróra taksálja.

Amikor még fordítva történt… Goncalo Ramos váltja Cristiano Ronaldót Fotó: AFP

A játékstílusát leginkább Karim Benzema és Harry Kane adottságaival vetik össze. Ramos bizonyos értelemben még túl is tesz rajtuk. Nem csupán erős és technikás, de a két klasszisnál talán még gyorsabb és dinamikusabb is. S náluk is nevesebb játékost kellett kiszorítania a csapatból: Cristiano Ronaldót.

Ennek dacára természetesen tisztelettudóan beszél a nagy elődről.

– Mint mindenkivel, Cristiano velem is sokat beszélget, mindenkinek igyekszik segíteni, ő a csapat vezére – jegyezte meg.

Még ha nem is esett jól neki a mellőzöttség, maga Ronaldo is férfiasan viseli az új helyzetet, hogy Goncalo Ramos árnyékába szorult. Az Instagram-fiókjában közölt üzenetben Ronaldo dicsőítette a fiatalokkal és tehetségekkel teletűzdelt portugál válogatottat.

Kétség sem férhet hozzá, szerdán új időszámítás kezdődött. Goncalo Ramos immár nem Cristiano Ronaldo helyettese, hanem az utódja.

