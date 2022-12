Így szurkolnak a rettegett marokkói focidrukkerek Budapesten

Kezdődik a második félidő, visszatérünk a sörünkhöz, ki-ki a magáéhoz. Az ember azt gondolná, hogy egy muszlim ország szurkolóinak a körében nem sok alkohol folyik, de ebben a tekintetben is nagyon ismerősen zajlik a meccs. A pultnál folyton kígyózik a sor, a sörcsapok megállás nélkül üzemelnek. Közben a franciák a második kaput eltaláló lövésükből megszerzik a második góljukat, és ezzel szertefoszlanak a marokkói remények. Néhányan az utolsó tíz percet már meg sem várják, inkább csendesen hazaindulnak.

Nemcsak Marokkó veszít, hanem az arab világ is, erre utal a padon felejtett tunéziai és algériai zászló. Afrikának így is először van csapata a legjobb négy között a vb-n, szombaton pedig az érem is összejöhet a horvátok elleni bronzmeccsen. És a Kazinczy utcában még egyszer megszólalhat a tamtam.

Eközben Montpellier-ben a Sky News beszámolója szerint összecsaptak a francia és a marokkói szurkolók a vb-elődöntő estéjén, és egy fiatal férfi meghalt, miután elgázolta egy autó.

A cikkben közölt kép csupán illusztráció. A hely nem járult hozzá a fotók készítéséhez.

Borítókép: Marokkói szurkolók a párizsi Champs Elysées-n ünnepelnek (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)