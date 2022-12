Kimmich a könnyeivel küzdött: Ez karrierem legnehezebb napja

Ez karrierem legnehezebb napja.

Egymás után másodszor estünk ki a vb-csoportkörben, ráadásul közte az Eb-n is csak a nyolcaddöntőig jutottunk – kesergett Kimmich, aki csak a 2014-es világbajnoki cím után került be a válogatottba.

A Bayern München futballistája párhuzamot vont klubja és a nemzeti csapat között, habár a bajor egyesület az idény kezdeti nehézségei után immár vezeti a Bundesligát, a Bajnokok Ligájában pedig a halálcsoportból besétált a kieséses szakaszba.

– Be kell vallani, hogy nem éltünk a helyzeteinkkel, ugyanezzel küzdöttünk az idényben a Bayernnél is. Az ember nem beszélhet állandóan balszerencséről. Ha megfelelően koncentrálunk a helyzeteknél, szerezhettünk volna akár nyolc gólt is – utalt Kimmich arra, hogy a spanyolok vereségével extrém különbségű győzelmet kellett volna aratnia a német válogatottnak, hogy gólkülönbség terén megelőzze Spanyolországot.

Azt nem lehet állítani, hogy a németek ne próbálkoztak volna: 32-szer vették célba Costa Rica kapuját. Japán a csoportkör három meccse alatt összesen nem lőtt ennyit (30), mégis megnyerte a csoportot.