Messi abba akarta hagyni, de meggondolta magát

A 35 éves, 172 válogatott mérkőzésén 98 gólt szerző Messi szavai gyorsan körbejárták a világhálót, megosztotta például Fabrizio Romano is. A transzferguru Lionel Scaloni véleményét is idézte: a földöntúli öröm pillanataiban az argentin szövetségi kapitány azt mondta, szerinte Messinek a következő vb-n is helye lehet, legalábbis nagyon szeretnék, ha még akkor is a válogatott tagja lenne.