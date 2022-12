Ronaldo a következtetések levonására szólít fel

„Pályafutásom legnagyobb álma volt, hogy világbajnokságot nyerjek Portugáliának. Ez mindig is motivált. Szerencsére sok nemzetközi címet nyertem, köztük a portugál válogatottal is, de a legnagyobb álmom az volt, hogy nemzeti csapatunk a csúcsra érjen. Harcoltam érte, keményen küzdöttem ezért az álomért. Öt világbajnokságon vettem részt tizenhat év alatt, méghozzá nagyszerű játékosok mellett, több millió portugál támogatásával. Mindent beleadtam. Minden tőlem telhetőt megtettem a pályán, soha nem adtam fel az álmom elérését. Sajnos ez az álom tegnap véget ért. Nem akarok forrófejűen reagálni a történtekre, azt viszont szeretném, ha tudnátok, a Portugália iránti elkötelezettségem egy pillanatra sem változott. Sok minden elhangzott az utóbbi időszakban, rengeteg dolgot írtak rólam, de mindig is a nemzetemért harcoltam, soha nem fordítottam hátat a portugáloknak. Egyelőre nincs több mondanivalóm. Köszönöm, Portugália! Köszönöm, Katar! Szép volt az álom, amíg tartott… Itt az ideje észszerűen gondolkodni, mindenki levonhatja a saját következtetéseit”

– írta Cristiano Ronaldo a Marokkó elleni vereség másnapján, ami Portugália kiesését jelentette a katari vb negyeddöntőjében.

Egyelőre Ronaldo tehát csak az álmainak mondott búcsút, azt nem jelentette ki, hogy a jövőben kíván-e még a portugál válogatott szerepelni.

S persze az is a levegőben lóg, valóban a szaúdi al-Naszr csapatában folytatja-e a pályafutását.

Borítókép: Ronaldo megkönnyezte a búcsút (Fotó: MTI/AP/Martin Meissner)