Cicipasz nyilvános csábításra használta fel a győzelmét

Adottságait, ütőerejét, magasságát tekinte Sztefanosz Cicipasz a világ talán legjobb teniszezője. Ez alapján már rég ki kellett volna bújnia a nagy hármas, Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics árnyékából és persze kiemelkednie kortársai közül. Ezzel szemben, noha már 24 éves, a görög játékos még nem nyert egyetlen Grand Slam-tornát sem. Egyöntetű véleményként azért, mert mentálisan viszont meglehetősen labilis. Amíg például volt rá lehetőség, közismerten gyakran kért mosdószünetet, amit alkalmasint kétségbeesett üzenetváltásra használt fel az edzőjével.

Cicipasz védjegye, az egykezes fonák Fotó: AFP

Cicipasz Melbourne-ben a legjobb helyről merített erőt. Önmagából. A legjobb tizenkettő között 2-0-s vezetésnél szokás szerint megremegett a lehetőségtől az olasz, helyesebben dél-tiroli Jannik Sinner ellen. A döntőszettben a szakértők mér inkább Sinnert tartották esélyesebbnek, ám Cicipasz magára talált és remek játékkal 6:3-ra megnyerte az ötödik játszmát és vele a mérkőzést, majd Rod Lavert méltatva kedveskedett az ausztráloknak, hogy maga mellé állítsa a hazai közönséget.

– Sinner nagyon jól játszott, különösen a harmadik és a negyedik szettben, de sikerült nyugodtnak maradnom, ahogy a maga idejében Rod Laver is tette. Kicsit változtattam a szervámon, jobban elengedtem a karom az ütéseknél, így tudtam nyerni – mondta akkor.

Cicipasz a sikertől érezhetően roppant magabiztossá vált, s noha a torna egyik meglepetésembere, a világranglistán jelenleg még csupán 79. Jiri Lehecka ismét nagyon dinamikusan teniszezett, a görög érvényesítette a papírformát és három szettben, 6:3, 7:6 (7-2), 6:4-re győzött. Íme az utolsó labdamenet és utána az ünneplés.

Ezután Cicipasz a már bevált taktikához folyamodott, ismét az ausztráloknak kedveskedett.

Cicipasz ajánlatott tett Margot Robbie-nak

– Ausztrália nagyszerű ország, nagyon sok mindent szeretek, ami innen származik. Így például Margot Robbie a kedvenc színésznőm – vágott bele a pályán a gyors interjúba kissé idegesen a karjait lóbálva. Jim Courier, a korábbi kiváló teniszező vette a lapot, s addig évődött Cicipasszal, amíg az ki nem bökte, hogy ezennel hivatalosan is meghívja randira az ausztrál színésznőt.

Az még csak hagyján, hogy nyolc év korkülönség van közöttük Margot Robbie javára, ennél nagyobb gond, hogy a feltűnő szőke szépség 2016 óta Tom Ackerley felesége, Cicipasznak először talán tőle kellene engedélyt kérnie…

Margot Robbie. Cicipasznak mindenesetre jó ízlése van

Hacsonov kiáll az örmények mellett

Ha ez a randevú nem is jön össze, Cicipaszra két fontos találkozó még várhat Melbourne-ben. 2019, 2021 és 2022 után negyedszerre jutott be az elődöntőbe az Australian Openen, ahol most Karen Hacsanov lesz az ellenfele. Az orosz játékos az amerikai Sebastian Kordát győzte le úgy, hogy az ellenfele a harmadik szettben sérülés miatt feladta a mérkőzést. Apropó, amerikai és orosz… Korda a korábbi Australian Open-győztes (1998) és Roland Garros-döntős (1992) cseh Petr Korda fia, csak éppen ő már az Egyesült Államokban született, Hacsanov pedig származását tekintve örmény. A napokban többször is kiállt az Azerbajdzsánnal konfliktusban álló örmények mellett, s a Korda elleni siker után meg is indokolta, hogy miért.