„Igazi ragadozó válik belőle!” – van élet itthon a Liu fivérek után is

Bánhidi Ákos, a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott szakmai vezetője a női szakággal kezdte az értékelést:

– A lányok fantasztikus munkát végeztek, érmeket hoztak, ami mindig nagyon nagy teljesítmény. A sikerük értékét növeli, hogy Petra – aki a női csapat vezére – szombaton „ráesett” a sérült lábára, ennek ellenére rendületlenül beleállt az utolsó versenynapba. Női 1000 méteren a táv öt legjobbja, a kontinens jelenlegi legjobb hölgy versenyzői álltak rajthoz, ezért is nagyon értékes és így még szebben csillog az ő bronzérme. Minden elismerésem a női váltó tagjainak is, akik hideg fejjel és rettentő határozottan, majdhogynem hiba nélkül futották végig a döntőt. És ne feledkezzünk meg Somodi Majáról sem, aki szombaton este még CT-n volt, és azért aggódtunk, hogy nincs-e komolyabb baja a nyakának, másnap pedig már a rá jellemző módon tért vissza a jégre. Igazi harcos alkat, aki meg sem állt a B döntőig, ahol nagyon bátran és szépen ment. Meggyőződésem, hogy ha megszagolja és megérzi az ízét, hogy mire is képes valójában, akkor egy igazi „ragadozó” válik belőle.

Somodi Maja még csak 18 éves, az első felnőtt világversenyén szerepelt, és a sérülése miatt nem léphetett jégre szobaton a váltók elődöntőjében. Így ő nem kapott érmet, de a többiek leszögezték, hogy őt is teljes jogú csapattagnak tekintik. Somodi 1000 méteren a nyolcadik helyen végzett az Eb-n.