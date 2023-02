A La Liga nagy múltú csapatainak váratlan vesszőfutása

Az elmúlt idényekben azonban a klub a korábbinál több tapasztalt játékost szerződtetett, Erik Lamela, Anthony Martial vagy éppen Isco érkezése pedig a korábbinál magasabb fizetési költségekkel járt. A nem is olyan rég még átigazolási mágusként számontartott sportigazgató, Monchi húzásai egyre rosszabb arányban jöttek be. A klub anyagi helyzete miatt a nyáron kénytelen volt felbontani a védelmét, eladta Jules Koundét (Barcelona, 50 millió euró) és Diego Carlost (Aston Villa, 26 millió) is.

Az átalakult csapat borzasztóan kezdte az idényt, ami Julen Lopetegui vezetőedző állásába került, de a helyére lépett Jorge Sampaoli irányításával sem javult sokat a helyzet. A legutóbbi három fordulóban szerzett hat pont arra elég volt, hogy a Sevilla legalább elhagyja a kiesést jelentő helyeket, de a jelenlegi tizenhatodik pozíció sem töltheti el nagy örömmel a piros-fehérek szurkolóit.

Kiesik-e a Valencia? És a Sevilla?

Bár a két, szebb napokat is látott klub helyzete nem biztató, egyelőre egyik sem áll kieső helyen. A bajnokságnak majdnem a fele, tizennyolc forduló még hátravan, az alsóház pedig elképesztően szoros. A huszonegyedik forduló előtt a tizenegyedik helyezett Girona és a tizenkilencedik pozícióban álló Getafe között mindössze hat pont volt a különbség a tabellán.

Ma a Valencia a Bilbao, a Sevilla a Mallorca ellen javíthat – vagy éppen ronthat tovább – helyzetén.

La Liga, 21. forduló Péntek

Cádiz–Girona 21.00 Szombat

Almería–Real Betis 16.15

Sevilla–Mallorca 18.30

Valencia–Athletic Bilbao 21.00 Vasárnap

Getafe–Rayo Vallecano 14.00

Celta Vigo–Atlético Madrid 16.15

Real Valladolid–Osasuna 18.30

Villarreal–Barcelona 21.00 Hétfő

Espanyol–Real Sociedad 21.00 Szerda

Real Madrid–Elche 21.00

Borítókép: Tavaly a Sevilla és a Barcelona szinte azonos erőt képviselt, idénre nagyon kinyílt az olló (Fotó: Reuters/Albert Gea)