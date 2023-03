A Fradi-verés után beszólt a csípős nyelvű Ricardo Moniz

Moniz ezután ismét az ellenféllel foglalkozott, amit a Népligetben nem szeretnek…

A kreativitás a Fradi nagy erőssége klasszis játékosaikkal, akiket pénzért megvesznek. Nekünk erre nincs lehetőségünk, nekünk sok munkával fel kell hozni erre a szintre a labdarúgókat. Minden magyar büszke lehet arra, amit a ZTE képvisel: mi kineveljük ezeket a játékosokat. A kreativitáson még dolgoznunk kell, ha az megvan, akkor több góllal is nyerhettünk volna. A Ferencváros szerintem ideges volt a helyzet miatt, ezt nem tudtam mire vélni.

Ne feledjük, 2012–13 között Ricardo Moniz a Fradi edzője volt. Impresszív személyiségével felrázta a zöld-fehéreket, eleinte jöttek is az eredmények, ám a holland edző végül dicstelenül távozott, ami nyilván a mai napig fáj neki.

Csercseszov: Elpártolt tőlünk a szerencse

– Tudtuk jól, hogy Zalaegerszegen sosem játszunk könnyű meccseket, ezúttal is nehéz mérkőzésre számítottunk. Azzal is tisztában voltunk, hogy az ellenfél szeret nyomást gyakorolni, általában hosszú labdákkal operál, valamint erős a párharcokban. Szerencsétlen volt, hogy az első félidő végén magunkra húztuk az ellenfelet és engedtünk egy gólt a ZTE-nek, a második félidőben már nem is sikerült fordítanunk az eredményen. Az elmúlt hetekben a szerencse sincs mindig velünk – Sztanyiszlav Csercseszov igyekezett megőrizni a higgadtságát. Pedig a sajtótájékoztatón megpróbálták kihozni a béketűréséből, amikor arról faggatták, a játékosai miért veszekedtek egymással.

– Rosszul látta, csak kommunikáltak egymással, az lenne a baj, ha nem tennék – felelte a kérdésre.

Egyértelműen megtorpant a Ferencváros. Nagy baj azért nincs, továbbra is nagy előnnyel, nyolc ponttal vezeti a bajnokságot. Mindenesetre a zöld-fehéreknél aligha bánják, hogy két hét szünet következik a bajnokságban.

Borítókép: Ricardo Moniz megnyalta a nyelvét a győzelem után (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)