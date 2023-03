Az olimpiai bajnok saját honfitársától kapott ki az Eb-n

Samuele Ceccarelli egyéni csúcsa 100 méteren 10,45 másodperc. Persze ez is becsülendő, de még az európai élmezőnytől is messze van. Illovszky Dominik például tavaly 10,34-re javította a legjobbját, a magyar futó az isztambuli fedett pályás Eb-n mégsem járt közel ahhoz, hogy 60 méteren a fináléba jusson, az elődöntőbe jutása is szép eredmény volt, ehhez 6,73-at kellett futnia.

Samuele Ceccarelli elképesztő előrelépésnek és Eb-aranynak örülhet (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ceccarelli viszont 6,48-as idővel Európa-bajnok lett, két századmásodperccel megelőzte a 100-on olimpiai bajnok honfitársát, Lamont Marcell Jacobsot is, aki a szabad téri királytávon több mint fél másodperccel jobb egyéni csúccsal rendelkezik nála.