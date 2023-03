Csercseszov szerint most nincs jelentősége, hogy nem nyert a csapata

Sigér Dávid a mesteréhez hasonlóan értékelt, elmondta, Adama Traoré a 14. percben érvénytelenített gólja rányomta a bélyegét a házigazda további teljesítményére.

– Nagyon jól kezdtük a meccset, és úgy éreztem, hogy megfogta a csapatot fejben, hogy elvették a második gólt. A Kövesdnek feléledtek a reményei, ébresztő volt a csapatnak, hogy gyorsan elmehet a meccs, de így kapott még egy sanszot. Biztosan jogosan érvénytelenítették a gólt, de nekünk szabadott volna ilyen könnyen kiengednünk a kezünkből a mérkőzést. Nem érdemtelen, hogy a Kövesd remekül szerepel az idényben, jól csinálnak valamit, készültünk is rá. Úgy éreztem, hogy többet tettünk ma a győzelemért, de a befejezéseknél nem voltunk elég élesek. A gondolataink már sokszor az Európa-liga-mérkőzés körül forognak – magyarázta a FradiMédiának a középpályás, majd a saját helyzetéről is megszólalt. Elárulta, természetesen örül a játékperceknek, és reméli, hogy a pénteki gólpasszt követően hamarosan gólt is szerez.

– De ha jó teljesítménnyel járulok hozzá a csapat eredményességéhez, nekem az is elég. Ennyi kihagyás után talán még jobban értékeli az ember a pályán egészségesen eltöltött játékperceket.

Kuttor Attila úgy látta, akár nyerhetett is volna a csapata a Ferencváros otthonában.

– Akár nyerhettünk is volna, megérdemelten szereztünk pontot. Az első húsz percet leszámítva jól játszottunk. Amikor rájöttünk, hogyan lehetünk ma eredményesek, elkezdett működni a dolog. Az elején bátor játékkal készültünk, hogy talán nyomás alá tudjuk helyezni az ellenfelet. De éles volt a Ferencváros, úgyhogy zártabban kellett védekezni, hogy eredményesek legyünk. A második félidőben nyomott a Ferencváros, de tiszta lehetőségeink nekünk voltak. A végén bíztam benne, hogy nem érvényes a góljuk (a 89. percben Kristoffer Zachariassen találatát is érvénytelenítették – a szerk.). Nem láttam a felvételt, de a partjelző nagyon határozottan lest jelzett, és hála istennek igaza volt – értékelt a Mezőkövesd edzője. – Elindultunk egy úton, hiszünk abban, amit csinálunk és harcolunk egymásért. Ennek az eredménye a mai pontszerzés is.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)