Durva kritika Schumachernek: a döglött lovat már hiába ütik

A Haas végül a sokat látott Nico Hülkenberget ültette Schumacher helyére. Steiner most azt is felfedte, miként mondott búcsút a fiatalabbik németnek.

– Egyszerűen leültem vele beszélgetni, és elmondtam neki, hogy most egy tapasztalt pilótára van szüksége a csapatunknak. Ez nem tartozik a kedvenc feladataim közé, nem is szeretem ezt elvégezni, de az ilyen beszélgetések is a munkám részei – fogalmazott a csapatfőnök. – Egy Schumacher nevű egyénnel sosem egyszerű egyezkedni. A versenyzésnek szentelte az életét, szóval természetesen nem volt boldog, amikor értesült a fejleményekről. Bár egy okos srácról van szó, így maga is sejthette, hogy ez lesz a vége. Két évet kapott a bizonyításra, de nem sikerült elérnünk a közösen kitűzött céljainkat.

A döglött lovat már hiába ütik – szúrt oda még egyszer Schumachernek.

Borítókép: Mick Schumacher immáron a Mercedes szerelésében (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)