Kína érthetetlen döntése, nem csak az oroszok jártak pórul

S úgy látszik, Vang eredményeire sem. Az elmúlt években Kína sok területen jobban bezárkózott, mint előtte megszokhattuk, de nem lehet csak ezzel magyarázni a döntést. A kínaiak ugyanis nyolcfős síugrócsapattal érkeztek Planicába. Közülük a legjobb eredményt Liu Csi szállította, aki a női nagysáncos versenyen huszadik lett. Hasonló eredményre szinte biztos, hogy Vang is képes lett volna a sífutók sprintjében, mégis csak otthonról nézhette a versenyeket.

Kínától hivatalos válasz nem érkezett, az ügyben kutakodók azt sejtik, hogy egészen prózai ok áll a háttérben: az ország új sportminisztere jobban szereti a síugrás, mint a sífutást.

Bármi is az igazság, az biztos, hogy a harmincéves Vangnak már nem sok ideje maradt, hogy nemzetközi szinten is kiugró eredményt érjen el Kínának. De lehet, hogy az országnak nincs is szüksége erre.