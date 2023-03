Lépésre sarkallja a játékvezetőket a liverpooli 7-0

Maratoni hosszabbítások a vb után a bajnokságokban is

Ha a FIFA tervei megvalósulnak, és a világbajnokságon látott mintát követhetik majd a játékvezetők a különböző bajnokságokban, úgy a következő idénytől kezdve gyakoriak lehetnek a több mint száz percig tartó mérkőzések a világon. Collina hisz benne, hogy a futballisták a jövőben felhagynak az időhúzással, ha látják, hogy az elvesztegetett játékpercekkel összhangban van a hosszabbítás.

– Eljött az ideje, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Nem az a tervünk, hogy egy csapásra hetven-hetvenöt percre növeljük a valós játékidőt. Csak szeretnénk megakadályozni, hogy ez a szám mindössze negyvenhárom perc legyen.

Az Aston Villa–Brentford mérkőzésen csupán negyvenhárom percet volt játékban a labda. Kétlem, hogy bárki is fizetne azért, hogy egy negyvenhárom percig tartó mérkőzést nézzen. Láthattuk, hogy a videóbíró bevezetése óta egyre kevesebbet szimulálnak a játékosok. Hány sárga lapot osztanak ki manapság a játékvezetők színészkedés miatt? Nagyon keveset, mert a futballisták is tudják, hogy semmi értelme ezzel próbálkozni – véli Collina. – Meggyőződésem, hogy az időhúzás mértéke is csökkenni fog, ha a játékosok tisztában vannak vele, hogy a meccsek végén be kell pótolniuk az elvesztegetett időt.

Borítókép: Pierluigi Collina sajtóértekezletet tart a 2018-as világbajnokság előtt (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)