A nagy hatalmú Cristiano Ronaldo kirúgatta csapata vezetőedzőjét?

Elnézve, hogy Ronaldo milyen hangulatban volt a legutóbbi meccs végén, nem nehéz elképzelni, hogy vele konfrontálódott Garcia. Az említett mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a francia edző egyébként a játékosait bírálta, kijelentette, hogy nem elégedett a teljesítményükkel.

Pechjére Ronaldo meg az ő munkájával nem volt megelégedve, az ugyancsak spanyol AS című lap szerint a 38 éves sztár nem volt kibékülve a Garcia által alkalmazott taktikával, és úgy tartotta, hogy az edzőnek többet kellene kihoznia a csapattársaiból.

Rudi Garcia 2011-ben francia bajnoki címet nyert a Lille-lel, ahol az ő kezei között nőtt fel Eden Hazard, legutóbb pedig 2018-ban dobott nagyot a Marseille-jel, amelyet az Európa-liga döntőjéig vezetett. Tavaly nyáron vette át az al-Nassz irányítását, amely december 30-án jelentette be Ronaldo szerződtetését. Akkor még Garcia is lelkes volt a közös munka miatt: – Azt gondolom, bármely edző le lenne nyűgözve, ha egy olyan sztárral dolgozhatna együtt, mint Cristiano Ronaldo. Mindig is úgy gondoltam, hogy az ilyen klasszisokat könnyebb irányítani, mert ők nagyon intelligensek, erről az AS Románál is meggyőződhettem Francesco Totti esetében – vélekedett Garcia néhány hónappal ezelőtt.

Azóta lehet, hogy megváltozott a véleménye.

Mindenesetre az eredmények valóban elmaradtak a várakozásoktól az utóbbi időben. Az al-Nasszr 23 forduló után csak a második helyen áll a bajnokságban az al-Ittihad mögött, noha épp Ronaldo szerződtetése miatt semmiképpen sem érné be kevesebbel az aranyéremnél. A portugál sztár érkezésekor még az al-Nasszr állt a bajnokság első helyén.

Borítókép: Cristiano Ronaldo szaúdi csapata új vezetőedző után nézhet (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)