Marco Rossi számára is különös élmény lehetett

A legutóbbi hét magyar főszereplője Kerkez Milos volt. A holland AZ Alkmaar univerzális, védőként és középpályásként is bevethető magyar válogatott játékosa előbb kiharcolta a csapatával az elődöntőbe jutást a Konferencialigában, majd a hétvégén győzött a holland bajnokságban. Kerkez egészen elképesztő szezont fut, az Anderlecht elleni Konferencia-liga negyeddöntős mérkőzésen büntetőt harcolt ki, és kapufát lőtt. A futball statisztikáival foglalkozó Sofa Score honlap szerint bekerült a Konferencia-liga heti álomcsapatába. A délvidéki Verbász szülötte az angol West Ham United ellen írhatja majd tovább az idei sikertörténetét a holland klubjával. Természetesen megnőtt a kereslet Kerkez iránt, a Milanban szerencsét próbált labdarúgót a Benfica is csábítja, állítólag a játékos édesapján keresztül igyekeznek rábeszélni a válogatott futballistát a klubváltást.

Kerkez Milos kiváló formának örvend Fotó: Ed van de Pol/AFP

Kerkez volt az abszolút sztár a héten és a hétvégén, a magyar válogatott kerettagjai nem értek a nyomukba. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominiket kiállították a Leverkusen–Leipzig (2-0) mérkőzésen, a középpályás a második sárga lapja után a 86. percben mehetett idő előtt az öltözőbe. Nála valamivel több időt töltött a pályán Willi Orbán, de neki sem volt része sok sikerélményben. Gulácsi Péter továbbra is sérült, a Lipcse a vereségével elkerült a Bajnokok Ligája-indulást garantáló negyedik helyéről, és komolyan meg kell harcolnia a Bundesliga további magyar játékosait foglalkoztató, Freiburggal és az Union Berlinnel a BL-indulásért. Sallainak közepes hétvégéje volt, ha egyáltalán lehet ilyet mondani: a szélső sárga lapos eltiltás miatt nem léphetett pályára a Schalkét 4-0-ra legyőző csapatban. Schäfer András a sérülése után lábadozik, ő nem szerepelt a Mönchengladbachot két vállra fektető fővárosi csapatban, az Union Berlinben.

Nagy Ádám 13 perc játék után kapott piros lapot Fotó: Europress/AFP/Luca Marchetti

S ha már szóba jött a kiállítás Szoboszlai kapcsán, érdemes megjegyezni, hogy amióta Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, még soha nem fordult elő, hogy a válogatott csapatkapitánya és egy kulcsembere egyazon hétvégén piros lapot kapjon. Az elmúlt hétvégén ez is megesett: Nagy Ádám már a 13. percben a kiállítás sorsára jutott a Bari–Pisa mérkőzésen, amelyet a hazaiak nyertek meg 2-1-re. Nagy klubja, a Pisa a hetedik helyen áll a Serie B-ben, amelynek küzdelmeiből négy forduló van még hátra. Az olasz másodosztály első két helyezettje jut fel az élvonalba, a fennmaradó egy feljutó pozícióért a 3-8. helyezettek szállnak harcba úgy, hogy az 5-8. pozícióban zárókra egy körrel több vár. A Serie B másik magyarja, Balogh Botond kezdőként 72 percet játszott a Parmában a Cagliari ellen 2-1-re megnyert meccsen. A Parma az ötödik helyről várja a következő játéknapot.

Gazdag gólpasszal jelentkezett a Philadelphia meccsén:

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő két magyar játékos, Gazdag Dániel és Sallói Dániel is hallatott magáról. Előbbi végigjátszotta a Philadelphia Toronto elleni 4-2-re megnyert meccsét, és kiosztott egy gólpasszt. Sallói is adott egy gólpasszt, de ezzel nem sokra ment a csapata, a Sporting Kansas City 2-1-re kikapott Németh Krisztián korábbi csapatától, a New England Revolutiontól. Az angol nyelvterületről is érkezett még egy érdekes, a kapitánynak kifejezetten értékes hír: a sérülése után újra pályára lépett a Millwall honosított magyar válogatott játékosa, Callum Styles; a csapata kikapott a Birmighamtől, a középpályás bő negyedórát, majd szombaton a Wigan elleni 2-1-es vereség alkalmával 70 percet töltött a pályán. Styles együttese a hetedik helyen várja a Championship újabb fordulóját, csak a rosszabb gólkülönbsége miatt maradna le a rájátszást jelentő hatodik helyről.