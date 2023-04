Mint a régi szép időkben: Lisztes góljait ünnepelték a fradisták

A Mol Fehérvár számára viszont az élet-halál harc része volt ez a találkozó. A Bp. Honvéd szombati veresége felcsillantotta számára az esélyt arra, hogy öt ponttal elhúzzon a kiesést jelentő utolsó előtti helytől, ehhez azonban nyernie kellett a Groupama Arénában, ami nem ígérkezett könnyűnek, mert a mezőnyből a leggyengébb a mutatója idegenben, a Ferencvárosé viszont a legjobb hazai pályán.

Ez persze nemigen érdekelte a fehérváriakat, akik bátran kezdtek, és már a 7. percben vezetést szereztek: Kastrati adott be balról, Stopira pedig középről, öt méterről, Abena mellől a bal alsó sarokba fejelt – 0-1. A házigazdát szemlátomást felpiszkálta a kapott gól, de nemcsak neki, hanem a vendégeknek is adódtak kecsegtető helyzetek. Fél óra elteltével Zachariassen kicsit balról, 15 méterről a bal kapufa tövét találta el, majd Traoré fejelt az ötösről fölé. Ahogy teltek a percek, úgy érett egyre inkább az egyenlítés. Ezzel együtt az első félidő hosszabbításában Schön talált be a hazai kapuba, ám előtte Kodro válla, mint kiderült, harminc centiméterrel előbbre volt, ezért a VAR nem adta meg a gólt.