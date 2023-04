Szalai Attila csapata emberelőnyben bukta el csúnyán a török rangadót

A válogatottmérkőzések miatt a klubfutball csak a hét végén indult be, így a magyar légiósok is csak ekkor léptek pályára – ha pályára léptek, ugyanis többen sérültek, akad eltiltott is, néhányukra pedig az edzőjük nem számított ezúttal. A Bundesliga első osztályában például csak a két egészséges lipcsei honfitársunk kaphatott lehetőséget, a harmadik, Gulácsi Péter továbbra is a sérüléséből lábadozik. Sok örömöt most Willi Orbán és Szoboszlai Dominik sem lelhetett a soros fordulóban, az RB Leipzig ugyanis velük a fedélzeten hazai pályán szenvedett sima 3-0-s vereséget a Mainztól.