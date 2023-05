A másik nagy mulasztás az volt, hogy a teke nem került fel az olimpiai műsorba, pedig volt rá esély, mert Németországban roppant népszerű. 1936-ban Berlinben az olimpiával egy időben, sportágként meg is rendezték a teketornát, 1972-ben Augsburgban pedig el is készült a tizenhatos olimpiai pálya, végül mégsem került be a teke programba. Münchenben az olimpiai csarnokban felépitett pályán 1986-ban nyolcezer ember előtt nyertem világbajnokságot.