Guardiola bukott elnökkel és arab milliárdossal ült tort a Real kiütése után

Az ugyanakkor most egyértelmű csalódás lenne, ha a City újra elveszítené a döntőt. 2021-ben a Chelsea elleni vereség is fájó volt, de most az olasz Internazionale ellen egyértelmű esélyesnek tartják Guardiola csapatát, még a másik elődöntő vesztese, az AC Milan edzője, Stefano Pioli is kijelentette ezt.

A BL-döntőt június 10-én Isztambulban rendezik a City és az Inter részvételével.

Borítókép: Pep Guardiola újra döntős a Manchester Cirtyvel a BL-ben (Fotó: MTI/AP/Jon Super)