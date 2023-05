Kerkez Milos ma megteheti, ami Gera óta egy magyarnak sem sikerült

És ott van ugye, Gera Zoltán. Ő 2010-ben vezére volt az angol Fulhamnek, amely az Európa-liga döntőjében hosszabbításban 2-1-re kikapott a Sergio Agüero, Diego Forlán csatársorral rohamozó Atlético Madridtól. Gera a nyolcaddöntőben duplázott a Juventus ellen, az elődöntőben pedig az ő gólja döntött a Hamburg ellen. 14 meccsen hat gólt és négy gólpasszt jegyzett a Fulham El-meccsein abban az idényben, csapata egyik legjobbja volt.

Szoboszlai tavaly elbukott, Kerkez sikerrel jár?

A Gera-féle bravúr óta a lipcsei magyarok kétszer is ott álltak a döntő kapujában. 2020-ban Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a Bajnokok Ligájában, ám a Thomas Tuchel, Lőw Zsolt edzőpáros vezette PSG simán nyert 3-0-ra. Tavaly pedig a két magyar immáron Szoboszlai Dominikkel is kiegészülve az Európa-ligában volt elődöntős, ám a Lipcse némi meglepetésre, 3-2-es összesítéssel veszített a skót Rangers elleni párharcban. Most Kerkez Miloson a sor.