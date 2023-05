Mourinho edzését megleshette a budapesti rivális szakvezetője

José Mourinho Budapesten szakíthatja meg a Sevilla sorozatát. A Puskás Aréna lesz a helyszíne az idei Európa-liga-döntőnek, amelyben a portugál vezetőedző által dirigált AS Roma csap össze a sorozat rekordgyőztesével, a Sevillával, amely mind a hat korábbi döntőjét megnyerte. A fináléra telt ház várható, jegyek már nem kaphatók.

Mourinho csapata ismerkedik a Puskás Arénával, de a lelátó a döntő idején nem lesz ilyen üres (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Sevilla játszott már európai trófeáért a budapesti stadionban: három éve az Európai Szuperkupa-döntőt hosszabbítás után 2-1-re elveszítette a Bayern München ellen. A helyszín mellett további párhuzam, hogy Anthony Taylor vezeti a mai finálét, aki három éve is dirigált a Puskás Arénában. A spanyolok a vereség ellenére nem panaszkodhattak az angol sípmesterre, hiszen a Taylor által megítélt tizenegyest értékesítve még vezettek a bajorok ellen.

A Szuperkupát hat nekifutásból csak egyszer nyerte el a Sevilla, az Európa-ligában viszont hibátlan a döntős mérlege: a 2006-os, akkor még UEFA-kupa-döntővel kezdve hat fináléban vett részt, s mind a hat végén magasba is emelhette a trófeát.

Legutóbb 2020-ban éppen egy olasz ellenfél, az Internazionale ellen nyert 3-2-re a Sevilla, és ez volt az az idény, amelyben a Romával is összefutott tétmeccsen az andalúz csapat. A Covid-járvány miatt a két csapat nyolcaddöntője egy meccsen, Duisburgban dőlt el, a Sevilla 2-0-ra nyert. A második gól szerzője, a marokkói Juszef en-Nesziri a Puskás Arénában is veszélyeztetheti a Roma kapuját.

– A történelem alapján a Sevilla az esélyes. Amikor idejöttem, két pontra voltunk a kiesést jelentő helyektől a La Ligában, mégsem mondta senki, hogy az Európa-ligát hanyagoljuk el a bennmaradás érdekében, mert ezt a sorozatot mindig meg akarja nyerni a klub. Eljutottunk a fináléba, de ez csak akkor ér valamit, ha meg is nyerjük a trófeát – nyilatkozta a Sevilla tavasszal kinevezett vezetőedzője, José Luis Mendilibar, aki korábbi pályafutása során a kiesés ellen vívott harcban sokkal több tapasztalatot gyűjtött, mint az európai kupaporondon.

A Manchester United elleni idei El-negyeddöntős párharc előtt legutóbb 2005-ben, az Intertotó-kupában ült nemzetközi meccsen a kispadon, most mégis búcsúztatta csapatával a MU-t, majd a Juventust is, miközben a spanyol élvonalban is simán benntartotta a csapatot.