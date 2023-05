Ő az a futballista, aki veszélyes lehet Messi friss világrekordjára

Ha valaki bajnokságot akar nyerni, annak csak annyi a dolga, hogy Kingsley Coman ott legyen a csapatában. A francia válogatott szélső idén zsinórban nyolcadszor lett német bajnok a Bayern München színeiben. Érkezése előtt 2015-ben a Juventusszal olasz bajnokságot nyert, 2014-ben és 2013-ban pedig a PSG-vel francia bajnok volt. Coman a párizsi klubban nevelkedett, amelynek az első csapatában 2013 februárjában debütált. Tehát profi karrierje során eddig kivétel nélkül minden évben topligás bajnoki címet szerzett. Ha így folytatja, a trófeahalmozó Coman akár Lionel Messi és Dani Alves közös világrekordját is üldözőbe veheti.

Ha Kingsley Coman így folytatja, üldözheti Messi világrekordját is. Fotó: AFP/Thorsten Tillmann

Messi nemrég a 43., klubbal és válogatottal szerzett címét gyűjtötte be, így beérte a rangsor élén Dani Alvest, aki eddig egyedül volt a futballtörténelem legtöbb trófeát szerzett játékosa. A toplistán mögöttük olyan labdarúgók sorakoznak, akik már vagy visszavonultak, vagy erőteljesen a karrierjük vége felé járnak, így valódi esélyük már nincs a rekorddöntésre.

Kik azok a futballisták, akiknek a legtöbb trófeájuk van?

1. Lionel Messi és Dani Alves, 43 trófea

3. Maxwell és Andrés Iniesta, 37

5. Ryan Giggs, 36

6. Kenny Dalglish és Gerard Piqué, 35

8. Cristiano Ronaldo, Vitor Baíta és Karim Benzema, 34

11. Xavi, 33

12. Zlatan Ibrahimovic, 32

Az adatok forrása: Givemesport

Az említettek közül már csak Messi (35), Alves (40), Iniesta (39), Ronaldo (38), Benzema (35) és Ibrahimovic (41) aktív játékos, de a zárójelben feltüntetett életkorukból kiindulva jelentős mennyiséggel már egyikük sem növelheti a trófeái számát, bár Messi jó eséllyel egyedüliként is a lista élére állhat hamarosan. Alves börtönbe került szexuális zaklatás vádja miatt, Iniesta nemrég köszönt el japán csapatától, Messi, Benzema és Ibrahimovic szerződése pedig a nyáron lejár, jövőjük különböző mértékben, de jelenleg bizonytalan.

Coman lehet igazán veszélyes Messi rekordjára

Azok közül a futballisták közül, akiknek már most sok trófea van a birtokukban, de még hosszú évekig a csúcson lehetnek, és gyűjtögethetik az újabb címeket, Kingsley Coman indulhat a legjobb eséllyel a Messi és Alves által felállított világrekord üldözésére.

A Bayern München támadója minden profi évében bajnok lett. Fotó: AFP/Federico Gambarini

Mint már említettük, Coman a bajnoki címekben aligha állhatna jobban, de ezeken kívül is szép számú aranyérmet őrizget. 2020-ban például mindent vitt a Bayernnel, a Bundesliga mellett a Német Kupát, a Bajnokok Ligáját (a döntőben ő szerezte a győztes gólt), a német szuperkupát és a klub-vb-t is megnyerte. Balszerencséjére abban az évben a Budapesten rendezett európai szuperkupán nem léphetett pályára, így az mínusz egy trófea neki. Ahogy 2018-ban a világbajnoki cím is, mivel sérülés miatt kimaradt a francia keretből.

Coman ezzel együtt is már 25 címet szerzett csapataival, és még csak 26 éves, akár tíz évig is futballozhat még magas szinten.

A Bayern München tagjaként ráadásul évi több trófeával kalkulálhat, az megy ritkaságszámba, hogy idén csak a Bundesligát nyerte meg a bajor klubbal (ehhez még így is hozzájöhet 2023-ban a német szuperkupa).

Mi a helyzet Haaland és Mbappé trófeagyűjteményével?

Az elkövetkezendő évek (és már a jelen) két legnagyobb sztárjának Erling Haaland és Kylian Mbappé számít, és bizonyos, hogy mindketten előretörnek majd a trófeahalmozók listáján. Jelenleg azonban Comanhoz viszonyítva komoly lemaradásban vannak.

Mbappé 24 éves, mindössze két évvel fiatalabb honfitársánál, de csak 14, azaz tizeneggyel kevesebb címmel rendelkezik. A hátrányát pedig csak nehezen csökkentheti, hiszen a francia válogatottnak mindketten tagjai, és Coman a Bayernnel minden évben legalább annyira esélyes a trófeákra, mint Mbappé a PSG-vel.