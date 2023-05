Musiala nyilatkozata újabb pofon a Bayern München bukott vezetőinek

Most pedig még Musiala is megforgatta egy kicsit a kést a szívükben azzal, hogy a bajnoki aranyról döntő gólját Dino Topmöllerhez, a leváltott, Nagelsmann-féle edzői stáb egyik legfontosabb tagjához kötötte. Vele gyakorolta be a mozdulatot, ami végül aranyat ért a Bayernnek.

Kicsoda Dino Topmöller?

Érdekes sztorija van Dino Topmöllernek, akinek az édesapja, Klaus Topmöller vezette 2002-ben a minden fronton, így a Bajnokok Ligájában is ezüstérmes Bayer Leverkusent. A fiú követte apját, ő is edzőnek állt, méghozzá Luxemburgban. 2016 és 2019 között zsinórban háromszor nyerte meg a luxemburgi bajnokságot a Dudelange csapatával, legnagyobb sikere mégis az volt, hogy az együttes történetében először elérte az európai csoportkört.

Dino Topmöllert az Eintracht Frankfurttal hozták hírbe:

Dino Topmöller, bývalý Nagelsmannov asistent v #RBLeipzig a #FCBayern má byť kandidátom # 1 na post trénera Eintrachtu. Stále totiž visí otáznik nad tým, či bude Oliver Glasner aj ďalej pokračovať u Die Adler pic.twitter.com/3EMwowoJcP — Bundesliga CZ/SK (@Bundesliga_CZSK) May 8, 2023

A 2018–2019-es idényben a Dudelange az AC Milan, az Olympiacos és Betis ellen szerepelt az Európa-liga csoportkörében, a spanyol együttes ellen a történelmi első pontját is megszerezte. Dino Topmöller ezután 2020-ban csatlakozott Nagelsmann edzői stábjához még az RB Leipzig csapatánál, ahonnan 2021 nyarán együtt szerződtek a Bayern Münchenhez. S együtt is kerültek lapátra idén márciusban.

Borítókép: Jamal Musiala a bajnoki címet érő gólját ünnepli a Köln elleni meccsen (Fotó: DPA/dpa Picture-Alliance via AFP/Marius Becker)