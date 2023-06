A Milan olyan lépésre készül, amit az Internél nem néznének jó szemmel

Alig több mint két hónapja még arról számoltunk be, hogy a valaha volt egyik legdrágább csatárának, Romelu Lukakunak a nyáron feltehetően új csapatot kell találnia, mert a belga futballistára a játékjogát birtokló Chelsea és az angoloktól az elmúlt idényre őt kölcsönvevő Inter sem tart igényt a szolgálataira. Az okokat nem kell sokáig keresni: Lukaku Londonban nem tudott bizonyítani, holott kétszer is lehetőséget kapott rá, és a második milánói időszaka alatt is leginkább csak árnyéka volt önmagának.

Lukaku feltehetően nem a BL-döntőben kihagyott ziccerével győzte meg az Inter vezetőit, hogy érdemes őt megtartani Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki

Cikkünk megjelenése után néhány nappal azonban Lukaku megtalálta a góllövőcipőjét, az utolsó hét bajnoki fellépésén hétszer volt eredményes, valamint négy gólpasszal is hozzájárult az Inter sikereihez. Emiatt már az olaszok is más szemmel néznek a belga óriásra, de a kék-feketék nem engedhetik meg maguknak, hogy kifizessék Lukakuért a Chelsea által elvárt negyvenmillió eurót, ezért mindenáron újabb kölcsönszerződést szeretnének kicsikarni az angoloktól (akik valószínűleg inkább a játékos eladását preferálnák, hiszen már így is súlyos milliókat veszítettek a 2021 nyarán 113 millió euróért megvett labdarúgón).

Igen ám, csakhogy a La Gazzetta dello Sport értesülései szerint időközben más kérője is lett Lukakunak, méghozzá az utolsó klub, amelynek mezében az Internazionale szurkolói látni kívánják a 30 éves támadót. Ez az együttes ugyanis nem más, mint az AC Milan. A városi riválisnak ráadásul lesz is költőpénze, mert mint beszámoltunk róla, hetvenmillió euróért hamarosan eladhatja a középpályását, Sandro Tonalit a Newcastle-nek. A befolyt összegből pedig a klubja, a Sassuolo által 35-40 millió euróra taksált játékos, Davide Frattesi mellett Lukakut is megszerezhetné.

A Sky Sport Italia úgy tudja, a Milan Ruben Loftus-Cheek és Christian Pulisic iránt is érdeklődik. Egyikük klubváltása sem jelentene nagy meglepetést, hiszen a Chelsea éppen kiárusítást tart, és a duó egyik tagja sem számít alapembernek Londonban.

Borítókép: Romelu Lukakut mindkét milánói sztárklub szeretné a soraiban tudni a következő idényben (Fotó: MTI/AP/Antonio Calanni)