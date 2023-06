Ronaldo: 200, és nem merte ünnepelni a történelmi gólját

Az Izland–Portugália Európa-bajnoki selejtező kedden ugyanúgy 20.45-kor kezdődött, mint az össze többi. Azzal a különbséggel, hogy Reykjavíkban, a Laugardalsvöllur stadionban nem csupán a kezdőrúgás, hanem a hármas sípszó pillanatában is sütött még a nap. Ez bizony már a fehér éjszakák időszaka a szigetországban. Az est hőse ki más is lehetett volna, mint Cristiano Ronaldo. Az al-Naszr 38 éves klasszisa ismét kezdő volt, a 200. alkalommal lépett pályára a portugál válogatottban, ami soha nem tapasztalt mérföldkő a nemzetközi labdarúgásban. Mi több, hivatalosan is Guinness-rekord, amiről Ronaldo emlékplakettet vehetett a mérkőzés előtt ünnepélyes keretek között.

Cristiano Ronaldo hivatalosan Guinness-rekordot döntött

Maga a mérkőzés feledhető volt, ám Ronaldo gondoskodott róla, hogy mégis felejthetetlen maradjon. A találkozó egészen a 89. percig 0-0-ra állt, akkor egy szabadrúgást a kapu előtt lefejeltek Ronaldo elé, aki persze két lépésről persze nem hibázott. Az ünnepelt sztár először mégsem mert ünnepelni, miként az az alábbi videón megtekinthető. Mégpedig azért, mert ő is tartott tőle, hogy les előzte meg a gólját. Következett a VAR-vizsgálat, majd amikor jött a hír, hogy megadják a találatot, Ronaldo persze úgy ünnepelt, mint egy kisgyerek.

La reacción de Cristiano Ronaldo cuando el árbitro da el gol en su partido 200 como internacional con Portugal 😍



Primer jugador en llegar a los 200 partidos internacionales



🐐GOAT🐐



pic.twitter.com/XcsCk0iFzE — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) June 20, 2023

Ronaldo: Csodálatos a Guinness-rekord

– Ez olyan pillanat, amire az ember gondolni sem mert, hogy a pályafutása során egyszer majd megéri. Nekem hatalmas eredmény. A Guinness-rekord csodálatos – a mérkőzés után Cristiano Ronaldo így válaszolt az UEFA riporterének arra a kérdésére, hogy mit jelent neki a kétszázadik válogatott fellépés. Majd köszönetet mondott azoknak, akik kilátogattak a meccsre, a portugál szövetségnek, s azt is elismerte, a portugál válogatott ezúttal nem játszott jól, de szerinte megérdemelte a győzelmet.

A történelmi pillanatról Cristiano Ronaldo természetesen az Instagram-oldalán is megemlékezett.

„Kétszáz mérkőzés ugyanazzal az elkötelezettséggel, odaadással és felelősséggel, pont mint amikor először játszottam ebben a mezben. Itt vagyok, folytatom a gólszerzést, követem az álmomat, és mindent beleadok a csapatért és az országunkért. Portugália szeretetéért” – olvasható az üzenet. Ronaldónak kiváló PR-osai vannak...