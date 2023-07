Dragóner Attila edzője a védő feleségéért aggódott

– A három NB II-es idény alatt nem fordult meg a fejében, hogy rosszul döntött?

– Sokan mondják, hogy semmit nem bántak meg, mindent ugyanúgy csinálnának. Az én esetemben ez nem így van, bizonyos helyzetekben jobban jártam volna, ha higgadt fejjel döntök, de azt soha nem bántam meg, hogy akkor visszatértem a Ferencvárosba, hihetetlen szeretetet tapasztaltunk meg azokban a nehéz években. Általában érzelmi alapon döntöttem el, hová igazolok. Vezetőként is olyan ajánlatot fogadok el, amiről tudom, hogy ezer százalékon égve, szenvedéllyel tudom csinálni, mert máshogyan nekem nem megy.

Kiállítások és gólok

– Említi a higgadt fejet, korábban pozitív őrültként is jellemezte magát. Volt ebből fakadóan problémája pályafutása során?

– Volt egy-két buta kiállításom, amelyek mai szemmel nézve teljesen feleslegesek voltak. A pályán csak a győzelem lebegett a szemem előtt, visszanézve én is meglepődtem, hogy mit műveltem. Az egyik edzőm egy mérkőzés után aggódva kérdezte a feleségemet, hogy Attila nagyon agresszív otthon, esetleg bántja is? A feleségem megnyugtatta: ahogy kijövök az öltözőből, kenyérre lehet kenni.

– Védő létére viszonylag sok gólt szerzett, ahogy már említette, így is tudta lezárni a pályafutását. Hogyan alakult ki a gólérzékenysége?

– A sors is alakította, hiszen fiatalon voltam támadó is. Bár az utolsó gólomat – amiért nagyon hálás vagyok a sorsnak és a klubnak is – épp lábbal szereztem, legtöbbször fejjel, pontrúgás után voltam eredményes. Gyerekkoromban volt egy-két agyrázkódásom, ami miatt nekem duplaannyiba került megtanulnom, hogy ne a fejem búbjával, hanem a homlokom megfelelő részével fejeljek, és így megelőzzem, hogy kéthavonta agyrázkódásom legyen. A rengeteg gyakorlásnak köszönhetően a fejelés az erősségem lett.

– Ma már máshogy állnak a fejelés tanulásához, Angliában pél­dául tizenkét éves kor alatt tiltott az edzésen a fejelés.

– Sokat változott a futball. Mi földes, salakos pályán játszottunk, felnőttlabdával. Ha megszívta magát vízzel, a súlya közelebb állt a medicinlabdáéhoz. Ma már a gyerekek kisebb labdákat, az utánpótlásban gumilabdát is használnak, adott a felkészültség ahhoz, hogy szép fokozatosan tanulhassanak bele a gyerekek a fejelésbe.