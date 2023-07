Szalai Attila érzelmes búcsú után írhat alá a német Hoffenheimnek

Szalai Attila ügyének a végére is pont kerülhet, ráadásul napokon belül. Azért az is szó, mert két magyar válogatott futballista már révbe ért ezen a nyáron Szalai Attila előtt: Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa lett elhagyva az RB Leipziget, Kerkez Milos pedig szintén a Premier League-ben kötött ki, miután komolyan érdeklődött iránta a portugál Benfica és az olasz Lazio is, a Bournemouth-hoz írt alá négy évre. És, ha minden jól megy, egy harmadik magyar is topligában folytathatja a pályafutását: Szalai Attila már nagyon közel áll a Bundesligához a hírek szerint.

Fotó: AFP/Anadolu Agency

A Fenerbahce 25 éves védőjét már a török és a német sajtó is összeboronálta a német élvonal egyik legjobb csapatával, a Bajnokok Ligája főtábláján szereplő Union Berlinnel, ám ez a transzfer mégsem jött össze. Az ok nem ismert, de a német vonal élve maradt, állítólag a Freiburg és a Hoffenheim is szemet vetetett a 35-szörös válogatott magyar futballistára. Az elmúlt napokban minden jel arra mutatott, hogy az utóbbi lesz Szalai Attila következő klubja. Először a Fenerbahce adott ki hivatalos közleményt: „A csapatunk játékosa, Szalai Attila az új idényre készülve engedélyt kapott, hogy egy másik klubbal egyeztessen esetleges átigazolásáról.”