Kész átverés! Szalai Attila a Kicker szerint nem igazol az Union Berlinbe

Alig több mint egy hete járta be a sajtót az a hír, miszerint Szalai Attila megvételéről megegyezett a Fenerbahce és az Union Berlin, a magyar válogatott védője a nyáron a Bundesligába szerződik 14 millió euróért. Furcsa volt, hogy Szalai ezután pályára lépett a Fenerbahce színeiben felkészülési mérkőzésen, mert egy küszöbönálló üzletet nem szokás egy esetleges sérüléssel veszélyeztetni, ez egyik érintettnek sem érdeke.

Úgy tűnik, nem voltak alaptalanok az aggodalmak, a német Kicker megbízhatónak tűnő értesülése szerint ugyanis az Union Berlin mégsem szerződteti Szalait. Erre utalt már az is, hogy miután a német együttes Zalaegerszegen játszott felkészülési meccset (és veszített 3-2-re), a csapat vezetőedzője, Urs Fischer kijelentette, hogy nem ismeri Szalait. Az pedig elég meglepő lenne, ha a vezetőedző tudta nélkül erősítenék meg az együttest.

Mindenesetre az Union sérült magyar középpályása, Schäfer András is úgy nyilatkozott, hogy nem tud válogatottbeli társa érkezéséről. Pedig Törökországban az elmúlt napokban is tartotta magát a hír az átigazolásról, egyes források azt is tudni vélték, hogy Szalai 2027-ig ír alá Berlinben.

Hogy valóban volt tárgyalás az Union és a Fenerbahce között Szalai ügyében, az persze nem zárható ki, de a jelek szerint, ha volt is, nem tudtak megállapodni a felek. A hírek szerint azonban korántsem biztos, hogy Szalai marad Isztambulban, állítólag a Hoffenheim és a Freiburg is érdeklődik iránta.

Közben az ember akaratlanul is arra gondol, hogy az elmúlt két évben Szalait hány csapattal hozták már szóba. Akarta a Chelsea, a Napoli, a Liverpool és a Newcastle United is, tényleg csak a teljesség igénye nélkül. A 25 éves, 35-szörös válogatott védő azonban még mindig a Fenerbahce játékosa, amelyhez 2025-ig köti a jelenlegi szerződése.

Borítókép: Szalai Attila még mindig a Fenerbahce mezében (Fotó: Anadolu Agency via AFP)