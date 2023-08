A Fehérvár harmadszor sem szerzett pontot, Kecskeméten is kikapott

Szerez-e végre pontot vagy pontokat a Fehérvár az új bajnokságban – ez volt a legnagyobb kérdése a Kecskemét és a Vidi meccsének. A válasz elég egyértelműen született meg, ugyanis a KTE egy rövid időszakot leszámítva magabiztosan irányította a játékot, és a 34. percben meg is szerezte a vezetést, mint kiderült, egyben a győztes gólt is: Nagy jobb oldalról érkező szabadrúgását Iyinbor az ötösről a bal oldali kapufára helyezte vállal, a labda onnan Csongvaira pattant, majd a gólvonal elé, Kovács kapus vetődött, de a közelebb álló Szalai Gábor egy méterről a bal alsóba lőtt.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A Vidi ezután pörgött fel és futballozott jól, de ez csak a szünetig tartott. A vezetőedzője, Bartosz Grzelak hármas cserére szánta el magát, pályára küldte a múlt héten szerződtetett Kalmár Zsoltot is. A kecskemétieket azonban nem zavarta a rutinos labdarúgó pályára lépése, továbbra is veszélyesebben futballoztak, mint a vendégek, és magabiztosan nyerték meg a mérkőzést. A Fehérvár harmadszor is kikapott, a mezőnyben egyedüliként pont nélkül várja a folytatást a tabella legalján.

Bartosz Grzelak Fotó: fehervarfc.hu

– A múlt héten öt gólt kaptunk a Ferencváros ellen, így a héten sokat beszéltünk a csapattal a szilárd védekezés fontosságáról – mondta a találkozót követő sajtótájékoztatón Bartosz Grzelak. – Az első félidőben jól játszottunk, kompaktak voltunk, kevés helyet hagytunk az ellenfélnek, így csalódott vagyok, hogy egy rögzített helyzetből kaptunk gólt, ami már sorozatban a második meccsen történt a múlt heti után. A második játékrészben az volt a célunk, hogy ne veszítsük el a koncentrációt és többet cseréltünk is, hiszen sok mérkőzés a hatvanadik perc után dől el, és a cserék hoztak is új energiát a játékunkba. Voltak helyzeteink, közel voltunk az egyenlítéshez, de nem eléggé, egy kis szerencsével más eredmény születhetett volna.

Csalódott vagyok, de nem tudok negatívat mondani a játékosaimra, mert végig küzdöttek. Nagyon nehéz ellenfeleink voltak az elmúlt három fordulóban az Újpest, az FTC és a Kecskemét személyében, meglátjuk, hogy a bajnokság során más csapatok milyen eredményt tudnak majd elérni például itt Kecskeméten. Erősen kell kijönnünk ebből a helyzetből és optimistának kell maradnunk.

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője érthetően elégedettebben értékelt:

– Készültünk a Vidi játékára, kielemeztük mindkét eddigi meccsüket a bajnokságban. Azt első félidőben azt játszottuk, amire készültünk, gyorsak voltunk, a szélekről sikerült kialakítanunk helyzeteket. Éreztem, hogy a szünetben a Vidi is változtatni fog, és a második játékrésszel nem is vagyok annyira elégedett, mert nem használtuk ki a lehetőségeinket, pedig az átmenetekből sikerült helyzeteket kialakítanunk. A Vidi kapufájánál nagy szerencsénk volt, bár nekünk is volt kettő. Egy éles meccs volt, amin meg akartuk szerezni a három pontot. Örülök, hogy egy jó játékosokból álló csapatot győztünk ma le, gratulálok a játékosaimnak!

Borítókép: Ez a gól okozta a fehérváriak vesztét (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)