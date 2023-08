Ha az időjárás miatt kissé késve is, de elkezdődött Budapesten az év legjelentősebb sporteseménye, az atlétikai világbajnokság. Szombaton és vasárnap teljesítik versenyüket a női hétpróba indulói, a mezőnyben Krizsán Xénia és Nemes Rita személyében két magyart is találunk. Az első szám, a 100 méteres gátfutás után az amerikai Taliyah Brooks vezetett, a huszonnyolc éves sportoló teljesítménye mellett hajviseletével is magára irányította a figyelmet.

Taliyah Brooks büszkén viseli hajkoronáját Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem Brooks az egyetlen, aki feltűnő színű hajviselettel indul majd a világbajnokságon, ám amíg a két kiváló sprinter, Shelly-Ann Fraser-Pryce és Sha’Carri Richardson gyakorta színes parókában versenyez, addig Brooks a valódi hajával irányítja magára a figyelmet.