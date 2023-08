Mourinho után Guardiola ellen is nyerhet a váratlan csodatevő

A Sevilla számára nem indult jól az idény, a hajrában kapott góllal 2-1-re kikapott a La Liga nyitó fordulójában a Valenciától. A spanyol csapat mestere, José Luis Mendilibar azonban a Szuperkupa-meccs időpontját ideálisnak tartja arra, hogy a Sevilla meglepetést okozzon.

– Guardiola nagyszerű edző, ráadásul a legjobb játékosok közül válogathat, nem véletlen, hogy a Manchester City immár megnyerte a Bajnokok Ligáját is. Mégis ez lehet a tökéletes pillanat, hogy elkapjuk őket. Augusztus van, a keretek még hetekig alakulhatnak az Európai Szuperkupa-meccs után. Sokkal nehezebb nyerni Guardiola csapata ellen, ha már három-négy hónapja együtt dolgozott a teljes kerettel – mondta Mendilibar, akit korábban általában spanyol kiscsapatok élvonalban tartásával bíztak meg, tavaszi kinevezése után viszont váratlan fordulat állt be az addig vergődő Sevillánál. Most Mourinho után Guardiola ellen is nagy meccsen vezetné győzelemre a csapatot.

A Manchester City biztosan a bajnoki nyitányon megsérült Kevin De Bruyne, valamint Rúben Dias és Bernardo Silva, illetve a várhatóan távozó Joao Cancelo nélkül lép pályára a Sevilla ellen, míg a spanyoloknál csak olyan kiegészítő emberek hiányoznak majd, mint Marcao vagy Nianzou. A mérkőzés helyszíne Pireusz, a Jorgosz Karaiszkakisz Stadion lesz majd, amely korábban egy európai kupafinálénak adott otthont, akkor is angol–spanyol párharcnak: 1971-ben a Chelsea megismételt meccsen nyerte meg a Kupagyőztesek Európa-kupáját a Real Madrid ellen. A Manchester City és a Sevilla biztosan egy találkozón dönti el az Európai Szuperkupa sorsát, az viszont nem lenne meglepetés, ha idén is angol siker születne Görögországban.