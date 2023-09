Kialakult a US Open férfi egyes versenyében az alsó ági nyolcaddöntők párosítása. Az amerikaiak négy játékossal is képviseltetik magukat itt, Novak Djokovics a vártnál nehezebben jutott a legjobb tizenhat közé. A szerb klasszis pályafutása két legnagyobb riválisa Roger Federer és Rafael Nadal volt, az akár mindkettejük utódjának tekinthető Dominic Stricker számára az idei US Open jelenti az áttörést.

Dominic Stricker a US Openen megtette az első igazán nagy lépést, persze Federer és Nadal szintjéig még hosszú az út (Fotó: AFP/Getty Images/Sarah Stier)

Stricker tehetsége már jónéhány éve nyilvánvaló. 2020-ban egyesben és párosban is junior bajnok lett a Roland Garroson, majd a felnőttek között is elkezdte gyűjtögetni az értékes eredményeket, többek között Fucsovics Márton ellen is nyert már ATP-versenyen. A huszonegy éves svájci a tavalyi év végén magasabban rangsorolt játékosokat meglepve elődöntőt játszott az U21-esek évzáró világbajnokságán, a világranglistán a legjobb száz közé viszont még nem tudott betörni.