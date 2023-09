Kegyelmet kaptak az oroszok, Európa-bajnokunk viszont rosszul járt

A világbajnokság előtt a tatai edzőtáborban ma sajtónyilvános edzést tartott kötöttfogású válogatottunk, és a tréninget Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is megtekintette. A sportvezető az olimpiai kvalifikációs világbajnokságok előtt rendre meglátogatja az adott sportágak képviselőit. – Kiváló a szakmai kapcsolatunk a birkózószövetséggel, a sportág pedig sikereinek köszönhetően kiemelt kategóriában szerepel az új sporttámogatási rendszerben. Remélem, hogy a mieink minél több kvótát hoznak el Belgrádból, szándékom szerint jómagam is ott leszek és szorítok értük – fogalmazott Schmidt Ádám, akinek amolyan meglepetésajándékként az Európa-bajnok Fritsch Róbert csapatkapitányi minőségében átadta a válogatott vadonatúj szerelését.

Schmidt Ádám ajándékot kapott Fotó: MBSZ/Róth Tamás

A médiaeseményen jelen volt Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója és Pécsi István, a tatai edzőtábor igazgatója, a tréninget pedig Módos Péter szövetségi kapitány és Lőrincz Viktor edző vezette. A mieinken kívül chilei, hondurasi, perui, egyiptomi és algériai birkózók is izzadtak a szőnyegen. Bár Módos elmondása szerint már a finomhangolás és a mentális felkészítés került a fókuszba, pörögtek az események és a feladatok. A szakvezető beszélt a válogatás egyik legnehezebb részéről is, hiszen az idei 87 kilós Európa-bajnok, Takács István alulmaradt a tavalyi vb-bronzérmes Losonczi Dáviddal szemben, s itthon marad.

Akár hét-nyolc mérkőzést is kell vívni az ötkarikás kvótáért

– Az egyik szemünk sír, a másik nevet, mert két olyan versenyzőnk van itthon, akik a világ élvonalába tartoznak, ezt folyamatosan minden nemzetközi versenyen bizonyítják, és világversenyen is voltak már dobogósok. A kettejük közötti rivalizálás a jövőben is olyan színvonalat fog fenntartani, hogy bármelyikük is lesz a válogatott, az komoly esélyekkel fog utazni az adott világversenyre – fogalmazott Módos Péter. Segítője, Lőrincz Viktor ehhez hozzátette, a nevezések alapján lesz olyan olimpiai súlycsoport, amelyben annyian neveztek, hogy akár hét-nyolc mérkőzést is kell vívni az ötkarikás kvótáért, emberpróbáló a feladat, de szerinte a mieink készen állnak rá.

A világbajnokságban egyéni versenyzőkként ott lehetnek az oroszok és a fehéroroszok is, akik legutóbb 2021-ben vehettek részt világversenyen, ezért most nem szerepelhetnek a kiemeltek között. A Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) 235 személyt vizsgáltak át az orosz és fehérorosz válogatottból, és 26-nak utasították vissza az akkreditációját, mert bizonyítottan támogatták a jelenleg is zajló ukrajnai háborút, illetve tagsággal rendelkeztek a katonai vagy nemzetbiztonsági szerveknél.

A tatai táborban másik két, jelenleg Dunavarsányban készülő szakágat Bánkuti Zsolt szabadfogású szövetségi kapitány, valamint a nőktől az Eb-5., U23-as Eb-bronzérmes Szabados Noémi és Martin Gábor szövetségi edző képviselte.