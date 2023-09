Kerkez Milosra rátámadtak, nagyon durva sértéseket kapott

Kerkez: Mindig Magyarország volt az első!

– Mindig Magyarország volt az első! Édesapám és a magyar nagymamám is ezt szerette volna, és miután én is, így nem volt kérdés. Már egészen fiatalon, tizennégy évesen eldöntöttem: ha egyszer odáig jutok a karrieremben, magyar válogatott szeretnék lenni. Arról nem is beszélve, hogy Szerbia sohasem keresett meg, Magyarország viszont már tizenöt éves koromban. Itt tisztelnek, ahogyan a családomat is, ezt sohasem fogom elfelejteni – nyilatkozta szűk egy évvel ezelőtt Kerkez Milos.

A 19 éves balhátvéd tavaly szeptember 23-án, a Németország ellen 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-összecsapáson játszott először a magyar válogatottban, azóta további kilenc alkalommal lépett pályára a Marco Rossi által irányított együttesben.

Borítókép: Dusan Vlahovics, valamint Kerkez Milos és Szalai Attila az Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Szerbia–Magyarország mérkőzésen a belgrádi Rajko Mitics Stadionban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)