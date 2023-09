Kiderült, mennyi volt a tényleges fizető néző a budapesti atlétikai vb-n

Látva az óriási érdeklődést, a világbajnokság idején a szervezők, egyeztetve a nemzetközi szövetséggel, részben felszabadítottak több sor ülőhelyet az egyébként edzőknek, valamint a fotósoknak fenntartott helyek közül is. Egyedül a VIP-vendégek esetében tapasztalták a szervezők, hogy nem mindenki jelent meg, ezért is döntöttek úgy a magyar szervezők, hogy a világbajnokság ötödik napjától a VIP-lelátó egy részét is átadják a közönségnek.

Borítókép: Nem nagyon maradt üres szék a Nemzeti Atlétikai Központban (Forrás: Facebook/World Athletics Championships Budapest 23)