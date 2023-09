Piros Zsombor Djokovics útjára tévedt, néha becsapná magát

Piros Zsombor véletlenül Novak Djokovics nyomdokain

A top 100 kapuján hónapok óta kopogtató Piros Zsombor meglepő frizurával jelent meg Keszthelyen, ahogy a múlt héten, a US Openen a későbbi győztes Novak Djokovics is vágott a hajából a New York-i hőségre reagálva. Igaz, Piros elárulta, hogy nem minden a terv szerint alakult.

Nagy Zoltán szövetségi kapitány figyelmeztetett, hogy az előzetes esélyek ellenére nem szabad félvállról venni az összecsapást.

– Kemény ellenállásra kell számítanunk, a törökök igenis tudnak teniszezni. Hétfő óta készülünk együtt Keszthelyen, nagyszerű a hangulat, és mindenki egészséges – szögezte le Nagy Zoltán.

A magyar kapitány szavaira rímelt kollégájának eltökélt nyilatkozata is, s egyben megerősítést nyert, hogy jó döntés volt a párharcot salakpályára vinni.

– Kiváló a pálya, kicsit párás az idő, de elégedettek vagyunk a körülményekkel. Jó csapatunk van, mind az öt játékosom kiváló, ez a második évünk ebben az osztályban, és szeretnénk eggyel feljebb lépni. Nem szomorkodtunk, amikor megtudtuk, hogy Fucsovics Márton nem játszik ellenünk, de tudjuk, hogy a többiek is nagyszerű teniszezők. Tény, hogy nem salakon vagyunk a legjobbak, de önbizalomra adhat okot, hogy legjobbunk, Cem Ilkel legyőzte már Marozsán Fábiánt és Piros Zsombort is – mondta Alaatin-Bora Gerceker, a török csapat szövetségi kapitánya.