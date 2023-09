Szívügy is lehetne most a német válogatott, de Nagelsmann a pénzt nézi

„Bajban ismerszik meg a jó barát” – tartja a mondás, de Julian Nagelsmann talán nem ismeri. Vagy jelen helyzetben nem tartja érvényesnek a saját helyzetére nézve. Pedig akár úgy is gondolhatná, hogy az évek óta egyre mélyebbre kerülő német válogatott segítségére sietni most hazafias tett lenne, és az érte járó pénz szinte nem is számít.

Julian Nagelsmann az első számú jelölt a német válogatottnál Fotó: Philipp Guelland

Nem lenne példa nélküli ez a becsületre méltó hozzáállás a profi futballban. Nem is kell nagyon messzire mennünk, emlékezhetünk, hogy 2014-ben, amikor a magyar válogatott Pintér Attila kapitánysága idején teljesen kilátástalan helyzetben volt, utána Dárdai Pál első nekifutásra ingyen vállalta el a nemzeti csapat irányítását. Talán ez a gesztus is hozzájárult ahhoz, hogy szinte azonnal képes volt kirántani az együttest a válságból, és végül összejött a kijutás a 2016-os Eb-re, hiszen jó példát mutatott a játékosoknak, miszerint a válogatott mindennél fontosabb – még a pénznél is.

Nagelsmann kevesli a pénzt, amit ajánlanak neki

Németországban a legtöbb szakértő és volt sztár éppen ezt a hazafiasságot hiányolja a nemzeti csapatból évek óta, a megfogalmazott kritikák szerint eltűnőben vannak a német erények, a híres minden áron győzni akarás. Nagelsmann sokat tehetne azért, hogy visszacsempésszen ebből valamit, ha nem alkudozna a fizetése miatt, hanem egyértelművé tenné, hogy a német válogatott vezetése mindennél előrébb való.

Ehelyett a Kicker információja szerint az a helyzet, hogy Nagelsmann túl drága lehet a német a szövetségnek. Mint ismert, a 36 éves edzőt márciusban függesztette fel a Bayern München a vezetőedzői posztról, ami olyannyira hibás döntésnek bizonyult, hogy végül Oliver Kahn vezérigazgató és Hasan Salihamidzic sportigazgató is belebukott a kamikaze akcióba, miszerint az idény legfontosabb szakasza előtt leváltott egy edzőt, akinek akkor minden fronton győzelmi esélyei voltak a csapattal.