Videón, ahogy Bellingham elvesztette a fejét az Atlético–Real derbin

Vasárnap este Jude Bellingham sem tudta megmenteni a Real Madridot, az Atlético „lefejelte”, azaz három fejes góllal 3-1-re legyőzte a derbin a városi riválist. Bellinghammel a soraiban a Real Madrid először szenvedett vereséget, amit az angol középpályás nehezen viselt. Faragták is persze rendesen, ami az Atléticótól szinte normális, s a meccs vége felé Bellingham is kis híján elvesztette a fejét, Correa ellen bizony csúnyán szabálytalankodott, ami után szóváltásba keveredett Azpilicuetával. Nyelvi problémáik nem lehettek, mert ha Bellingham nem is perfekt spanyolból, a 34 éves spanyol hátvéd tizenegy évet húzott le a Chelsea-nél, a nyáron tért haza.

Fair play – ezen ment a vita Bellingham és Azpilicueta között az Atlético Madrid–Real Madrid meccs hajrájában (Fotó: Marca/Chema Rey)

A találkozó után Diego Simeone is szóvá tette Bellingham faultját, pedig az Atlético Madrid vezetőedzője a kemény játék híve. Simeone szerint veszélyes volt Bellingham belépője, igaz, becsületére legyen mondva, azt azért nem állította, hogy piros lap járt volna érte.