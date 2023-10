Neuer visszatért, és újra szorulhat a hurok Julian Nagelsmann nyaka körül

Mintha örökkévalóság telt volna el azóta, hogy legutóbb Manuel Neuer védte a Bayern München kapuját. Tavaly november 12-én a Schalke otthonában nyert 2-0-ra a bajor sztárcsapat, amelyben azóta most, a Darmstadt elleni K.O.-n védett először a súlyos sérüléséből felépült Neuer. A két mérkőzés között rengeteg víz lefolyt nemcsak a Dunán, hanem az abba torkolló Isaron is, amely valahogy úgy szeli ketté München városát, ahogy Neuer és Julian Nagelsmann kettéosztotta az FC Hollywoodot.

Julian Nagelsmann rághatja a körmét Manuel Neuer visszatérése miatt. Fotó: EPA/CJ Gunther

Azon a bizonyos tavaly novemberi mérkőzésen még Nagelsmann volt a Bayern vezetőedzője, most pedig már Thomas Tuchel az. Sokakat megdöbbentett, hogy márciusban a klub vezetősége leváltotta Nagelsmannt, hiszen az eredmények ezt nem indokolták, a csapat minden fronton harcban volt a győzelemért, a Bajnokok Ligájában konkrétan 100 százalékos teljesítménnyel várta a negyeddöntőt, miután addig a Internazionalét, a Barcelonát és a PSG-t is oda-vissza verte. Már akkor lehetett hallani, hogy a váratlan és kockázatos döntés hátterében Manuel Neuer állhatott, és a német Sport Bild később írt is erről az összeesküvés-elméletről.

Mi történt Neuer és Nagelsmann között?

Régóta az a kritika éri a Bayern München csapatát, hogy játékosuralom van a klubban, erről Carlo Ancelotti is tudna mesélni, akit a világ egyik legjobb edzőjeként is megevett a bajor öltöző 2017-ben. A hozzá képest zöldfülű Nagelsmann 2021 nyarán lett a Bayern vezetőedzője, és hogy pontosan mikor romlott meg a kapcsolat közte és a csapatkapitány Neuer között, azt kívülről nehéz lenne meghatározni, de 2023 elején ennek már egyértelmű jelei voltak.

Neuer tavaly novemberben csatlakozott a katari világbajnokságra utazó német válogatotthoz, amelyben nagy bukás főszereplője volt. Mint ismert, a németek nagy meglepetésre már a csoportkörben kiestek, a kudarcot pedig csak mélyítette, hogy a csapat megosztott volt a politikai üzenetek megfogalmazásában, amelyben Neuer volt a főkolompos.

A kudarcos vb után a kapus elment síelni, és eltörte a lábát, ami miatt hosszas rehabilitáció után mostanáig nem védhetett. Távollétét kihasználva Nagelsmann kirúgta a kapusedzőt, Toni Tapalovicot, aki Neuer bizalmi embere volt, olyannyira, hogy az esküvőjén ő volt a tanúja.

„Mintha kitépték volna a szívemet”

Neuer februárban kőkemény interjúban vágott vissza a nyilvánosságban, amelyben többek közt az alábbiakat mondta Nagelsmann döntéséről:

– Úgy éreztem, mintha kitépték volna a szívemet, ez volt a legbrutálisabb dolog, amit pályafutásom során átéltem, és elég sok mindent megéltem. Mindegyik kapus darabokra tört, mindenki sírt. Ez szerintem mindent elmond.

Manuel Neuer újra a pályán, és ez sok mindenre hatással lehet. Fotó: EPA/RONALD WITTEK

Nagelsmann új kapust hozott a csapathoz Yann Sommer személyében, aki addig a Bundesliga egyik legjobbja volt a posztján, és nemcsak arra lehetett volna alkalmas, hogy a tavasszal pótolja a sérült Neuert, hanem arra is, hogy hosszabb távon igazi versenyre késztesse.

Aztán következett márciusban Nagelsmann váratlan kirúgása (a sors iróniája: mialatt elutazott síelni...), ami után Tapalovic visszakerült az edzői stábba, a nyáron Sommer távozott, a Bayern pedig nem igazolt helyette olyan kapust, aki első számú alternatíva lehetett volna, és inkább a cserekapus Sven Ulreich kapott szerepet az idény első felében Neuer bizonytalan visszatéréséig. A „müncheni csatát” tehát egyértelműen Neuer nyerte meg, aki most ellenállás nélkül foglalhatta vissza a helyét a Bayern kapujában.

Következő csatatér: a német válogatott

Nagelsmann Bayerntől való távozásával véget is érhetett volna a konfliktus, de közben érdekes fordulat történt. Mivel Hansi Flick vezetésével folyamatosan alulteljesített a német válogatott, szeptemberben, kevesebb mint egy évvel a jövő évi hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt leváltották őt a szövetségi kapitányi posztrol, amelyet Nagelsmann örökölt meg. Neuer célja pedig kinyilvánítottan az, hogy a Bayern után a nemzeti csapatban is visszaszerezze a helyét.

Két meccsen már Nagelsmann vezette a német válogatottat októberben, amikor az USA (3-1) és Mexikó (2-2) ellen Marc-André ter Stegen, a Barcelona kapusa védett. Ő már hosszú évek óta arra vár, hogy kiléphessen Neuer árnyékából a válogatottban, és hasonló helyzet állhat elő, mint a 2006-os, ugyancsak hazai rendezésű vb-n, amikor az érinthetetlen Bayern-legenda, Oliver Kahn helyét Jens Lehmann vette át.