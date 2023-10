Neymar fotói felrobbantották az internetet, a szurkolók megőrülnek érte + videó

Neymar augusztus 15-én írt alá az al-Hilal csapatához, új csapata 90 millió eurót utalt át érte a PSG-nek. A szaúdi ligában ennyit még senkiért sem fizettek, de a brazil válogatottban az eddigi 126 fellépésén 79 gólt szerzett brazil támadó még csak 31 esztendős, jó néhány jó éve lehet a futballban.

Neymar nagy fogás az al-Hilal számára. Forrás: Twitter/Alhilal_FC

Az al-Hilal a stadionjában közel hetvenezer néző jelenlétében, nagy csinnadratta közepette mutatta be a sztárigazolást, aki azonban izomsérüléssel bajlódva érkezett meg, és a bajnokságban csapata első négy meccsét ki kellett hagynia. S minden sorozatot nézve még csak öt mérkőzésen lépett pályára: a bajnokságban három, az ázsiai Bajnokok Ligájában két találkozón. A bajnokságban három gólpasszt adott, a BL-ben pedig egy gólt szerzett – nem mondhatjuk, hogy nagyon rosszul kezdett, de nem is kiemelkedően.

Az eddigi egyetlen gólja az al-Hilal színeiben:

A múlt hét végén nem volt a keretben, csapata azonban nélküle is megnyerte az idegenbeli bajnoki meccsét, és számunkra a szerbek elleni Eb-selejtező előtt intő jel, hogy Szergej Milinkovics-Szavics kétszer is eredményes volt, az első találata előtt pedig Alekszandr Mitrovics adta neki a gólpasszt. Mindketten gondot okozhatnak Marco Rossi csapatának is szombaton a Puskás Arénában. Az al-Hilal amúgy vezeti a tabellát. Az al-Nasszr, Cristiano Ronaldo csapata kilenc forduló alatt négy ponttal kevesebbet gyűjtve a harmadik.

Neymar boldogsága: megérkezett Mavie

Neymar pedig jó okkal hagyta ki csapata legutóbbi meccsét, megszületett ugyanis a futballista és 28 éves barátnője, Bruna Biancardi első közös gyermeke. Az örömhírt az Instagramon jelentették be, és azt is elárulták, hogy kislányuk született, aki a Mavie nevet kapta.

– Megérkezett a mi Mavie-nk, hogy teljessé tegye az életünket. Isten hozott, kislányom! Már most nagyon szeretünk téged, köszönjük, hogy minket választottál – posztolta Neymar és barátnője, és kilenc fotót is megosztottak gyermekükről, ezeket már több mint 17 millióan lájkolták. Neymar Instagram-oldalára pedig az éjjel felkerült még egy családi fotó, és nem kizárt, hogy ennek még nagyobb lesz a tetszési indexe.

Neymarnak van egy 12 éves fia is, Davi Lucca, aki 2011. augusztus 13-án született korábbi barátnőjétől, Carolina Dantastól.

A brazil válogatott pénteken vb-selejtezőt játszik hazai pályán Venezuela ellen, és Neymar hazaérkezve már erre készül. Amikor befutott, hatalmas ováció fogadta, a szurkolók valósággal megőrültek érte.

Borítókép: Ez a kép nagyon sok lájkot kap!